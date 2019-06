Corte Constitucional retoma casos de matrimonio igualitario el miércoles 12 de junio de 2019

LEA TAMBIÉN

Mañana, miércoles 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional reanudará el tratamiento del caso sobre matrimonio igualitario, que fue aplazado el martes 4 de este mes. Ese día Efraín Soria y Javier Benalcázar se retiraron de los alrededores del edificio, ubicado en la av. 12 de Octubre, luego de las 15:00, sin obtener una respuesta.

El Pleno de ese organismo debe decidir en torno a la consulta de norma que les enviara la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esa última instancia quiere saber si se puede aplicar en Ecuador, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH, que establece derechos más favorables para la población Lgbti (Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo), sin que medie una reforma constitucional y de la Ley Orgánica de Datos Civiles.



La sesión de hoy, convocada para las 09:30, tiene siete puntos. Así: verificación del quórum e instalación de la sesión; lectura del orden del día, aprobación del orden del día. Y el punto 4 es la resolución de causas: 4.1. Tratados internacionales. Y 4.2. Consultas de norma.



En este punto se volverá a tratar el pedido de Efraín Soria y Javier Benalcázar; el juez sustanciador de la causa es Ramiro Ávila; también el caso de Rubén Salazar y Carlos Verdesoto, cuyo juez sustanciador es Alí Lozada Prado.



Pamela Troya, activista que inició la lucha por el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el 2013, cuando intentó casarse con Gabriela Correa, está a la expectativa. “Nos sorprende gratamente que las dos consultas de norma se traten mañana. La una, de Efraín y Javier; la segunda de Rubén y Carlos, que nace de la primera instancia, cuando se presentó una acción de protección y la Unidad Judicial a cargo preguntó a la Corte Constitucional si las leyes secundarias, del Código Civil de Gestión de Datos Civiles, son discriminatorias, al solo permitir el matrimonio para heterosexuales".



¿Por qué le parece positivo que ambas causas se traten mañana? “Así cerraríamos el círculo. Ecuador estaría obligado a cumplir con la Opinión Consultiva y dependiendo de cuál sea la propuesta de sentencia, podría pensarse en que la Constitución pueda ser interpretada de forma integral. Esto porque en ella también se habla de no discriminación por orientación sexual ni identidad de género”.



Troya también hizo un llamado a la Corte Constitucional, para que la sesión de mañana sea abierta al público. “Tenemos el derecho de conocer las posiciones de los jueces y juezas. Queremos saber quiénes están del lado correcto de la historia”. Y pidió que no se les haga esperar por más tiempo. Ella y su pareja presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en el 2014 y hasta ahora no tienen una respuesta.



En contra de esta posición está la Coordinadora de Movimientos Vida y Familia, cuyos representantes consideran que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Y que para algún cambio debe haber una consulta popular.



Desde la Corte Constitucional se recordó que la sesión no será abierta al público. Y que de resolverse una de las consultas de norma, se informará primero a las partes procesales.