Más conversaciones delatan a exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones en la trama de corrupción que lo llevó a la cárcel

La conversación telefónica duró dos minutos. Hablan Raúl de la Torre, sobrino del contralor Pablo Celi y José Luis de la Paz Román, dueño de la empresa Nolimit.

La llamada se produjo el 11 de junio del 2019. Allí, De la Torre le dice que José Agusto pide que le deposite USD 500 000 a una cuenta en los EE.UU.

De la Paz Román le contesta que está camino al banco “para hacer esa vuelta”.



El sobrino de Celi le explica que Agusto quiere ver el recibo de la transferencia. “A él hay que mandarle ese valor. Él tiene una empresa y cuentas, a él no hay problema de hacerle el depósito. Ayúdame con eso, no sabes cómo me presiona. Estamos hablando de la tercera máxima autoridad del país”.

El empresario le responde que no se preocupe que hasta la tarde está hecha la transferencia en la cuenta bancaria.

José Agusto Briones fue detenido en un operativo que comenzó el martes 13 de abril del 2021.

Según las investigaciones, funcionarios ecuatorianos exigían esas coimas a esa empresa para desvanecer glosas en la Contraloría y mantener contratos con Petroecuador.



Antes de colgar la llamada, De la Paz Román pregunta si previo a hacer el depósito puede acceder a una carta o un mensaje de Agusto Briones, en el que solicite el pago.



De la Torre le dice: “Cómo vas a tener una carta de José Agusto si es servidor público, eso se llama cohecho y concusión en el Ecuador. Iría preso él y toda la gente de Nolimit”.

Estos detalles de la conversación reposan en el expediente penal que la Fiscalía abrió en contra de Agusto, del contralor Celi y otros por presunta de delincuencia organizada.

Las evidencias halladas en el operativo en el que fueron detenidos Pablo Celi, José Agusto y otros.

Este Diario revisó el expediente. Ahí se menciona que el pasado 13 de abril, Agusto fue detenido y llevado a la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito. Allí rindió su versión frente a la fiscal Jimena Mena.



En su testimonio, que es público, el exfuncionario dijo que fue titular de la Secretaría de Presidencia desde diciembre del 2018 a noviembre del 2019.



Además, aseguró que dentro de sus “atribuciones no estaba pedir pagos ni tramitar planillas ni nombrar a funcionarios”. Al finalizar su comparecencia indicó que está “abierto a colaborar y brindar información necesaria a la Fiscalía” Hoy, el exfuncionario de este Gobierno está en la Cárcel 4.