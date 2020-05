Contraloría halla sobreprecio de hasta1 311% en la compra de bolsas para cadáveres en medio de la emergencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Contraloría emitió este 20 de mayo del 2020 dos informes con indicios de responsabilidad penal en la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur, en Guayaquil. Estos insumos se adquirieron por la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19.

El pasado 4 de mayo del 2020, la Fiscalía abrió investigaciones por supuestos sobreprecios en contra de estas dos casas de salud que son manejadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por el Ministerio de Salud.



El ente de control determinó que las bolsas para cadáveres se adquirieron con una diferencia de USD 137 cada una. En el hospital del Guasmo Sur el sobreprecio es de 1 283% y en Los Ceibos es de 1 311%, apuntó la auditoría.



En la primera casa de salud, el contrato era por 300 bolsas a un precio de USD 145 cada una. Es decir, un contrato de USD 43 578. En Los Ceibos se adquirieron 4 000 fundas en USD 148,5 cada una. El costo total fue de 594 000. Sin embargo, según el análisis del equipo de auditoría la suma de ambas adquisiciones no debía superar los USD 46 910.



El documento de la Contraloría asegura que hubo “irregularidades en la fase precontractual, que beneficiaron a los contratistas”.



Por ejemplo, en Los Ceibos, los funcionarios no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado que ofrezcan mejores costos. Tampoco se consideró que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor.



En cambio, en el Guasmo Sur se invitó a participar directamente a un proveedor cuyo RUC no establecía que ofertaba insumos médicos y tampoco ha realizado pagos del Impuesto a la Renta.