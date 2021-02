Contraloría pide auditoría del sistema informático de elecciones

El Contralor General del Estado, Pablo Celi, envió un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que informaba sobre el inicio de una auditoría al sistema informático de este ente utilizado para las elecciones del 7 de febrero pasado.

“Solicito al Consejo Nacional Electoral que adopte una resolución que posibilite el inicio de una auditoría informática, por parte de la Contraloría General del Estado, antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral”, dice el oficio enviado por Celi a los cinco consejeros del CNE este sábado 20 de febrero del 2021.



Según Celi, el examen especial dará seguimiento a las recomendaciones señaladas en una auditoría anterior al sistema informático electoral del informe DNA1-0054-2020, del 20 de agosto de 2020.



En la carta se especifica que el resultado de este examen especial se debe entregar en un plazo no mayor a 20 días para no interferir con el balotaje presidencial, que debe realizarse el 11 de abril.



Una vez que se suspendió la sesión de escrutinios de este sábado, al ser consultada sobre este requerimiento de la Contraloría, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que aún no conocía el contenido de la misiva.



En el informe de agosto del 2020, con respecto a la parte informática, se había encontrado inconsistencias en el plan de contingencia de la plataforma tecnológica, problemas en los planes de carga y rendimiento asó como del protocolo de sellado de la base de datos.