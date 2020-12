Consulta Popular por el Agua en Cuenca coincidirá con las elecciones del 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, por unanimidad, la convocatoria para realizar la Consulta Popular por el Agua en Cuenca. La resolución se adoptó este miércoles 9 de diciembre del 2020.

Este proceso eleccionario se realizará el mismo día de las elecciones generales, programadas para el domingo 7 de febrero del 2021.



Según el registro electoral aprobado, 435 963 cuencanos estarán habilitados para pronunciarse en la consulta. Ellos deberán responder Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.



El presupuesto para efectuar esta consulta popular asciende a USD 137 411. El CNE, además, aprobó la proyección del Fondo de Promoción Electoral, que será de USD 26 157. De ese monto, el 50% se destinará para la promoción en medios de comunicación de la opción por el Sí, y la otra mitad irá para la propaganda por el No.



Mientras que el límite de Gasto Electoral, con recursos privados, será de USD 87 192 para las cinco preguntas por la opción Sí. El mismo valor será la referencia para las cinco interrogantes, a favor del No.



El 21 de septiembre pasado, la Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen favorable respecto a la propuesta de consulta solicitada por el Concejo Cantonal de Cuenca, sobre la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en cinco zonas de recarga hídrica. Al ser una iniciativa de un Gobierno Autónomo Descentralizado no requirió de la recolección previa de firmas de respaldo para el pronunciamiento de la CC.



La Cámara de Minería del Ecuador (CME) rechazó el fallo de la Corte Constitucional y dijo que “se manipuló el tema para prohibir la minería responsable” en esa zona. El gremio argumentó que el 80% del agua que abastece a Cuenca proviene de las cuencas hidrográficas de los ríos Tomebamba y Machángara, en donde no existen concesiones mineras.



Una vez aprobada la convocatoria a la Consulta Popular, los cuencanos recibirán el 7 de febrero del 2021 cinco papeletas. Una para elegir Presidente y Vicepresidente. Otra para elegir asambleístas nacionales. Una tercera para asambleístas provinciales. La cuarta, para designar a los representantes del Parlamento Andino. Y la quinta será la de la consulta antiminera.



Estas son las cinco preguntas de la Consulta Popular



Pregunta 1:



¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP?



SI ( ) NO ( )



Pregunta 2:



¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del rio Yanuncay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP?



SI ( ) NO ( )



Pregunta 3:



¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del rio Tomebamba, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP?



SI ( ) NO ( )



Pregunta 4:



¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del rio Machángara, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca

ETAPA EP?



SI ( ) NO ( )



Pregunta 5:



¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a mediana escala en la zona de recarga hídrica del rio Norcay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP?”



SI ( ) NO ( )