Consejos para protegerse de infecciones respiratorias en Ecuador 

Completar los esquemas de vacunación puede mejorar la inmunidad. Foto: archivo / EL COMERCIO

Yadira Trujillo (I)

Un incremento de infecciones respiratorias en Ecuador reporta el Ministerio de Salud Pública (MSP). La Cartera dijo que estas han sido causadas por la influenza estacional y otros virus respiratorios como el Sars-CoV-2. Frente a esto, EL COMERCIO consultó con una especialista que dio sus consejos para protegerse de dichas infecciones.

Según el MSP, durante las cuatro últimas semanas epidemiológicas, del 6 de noviembre al 3 de diciembre de 2022, aumentaron los casos de covid-19 progresivamente en Guayas y Pichincha. Sin embargo, hasta la fecha no existe incremento de hospitalizaciones ni de mortalidad.

La neumóloga Carina Coronel coincide en que, actualmente, hay un pico muy alto de infecciones respiratorias virales por covid-19 e influenza, que se puede observar, por ejemplo, en Quito. La especialista asegura que la falta de realización de pruebas impide un adecuado registro de la enfermedad y los datos epidemiológicos son irreales.

La gripe estacionaria puede no ser necesariamente influenza, sino covid, señala Coronel. Pero sin una prueba no se puede confirmar. “Incluso siendo influenza, en las últimas semanas se ha visto que la expresión clínica de la misma ha cambiado. El aislamiento por pandemia y la escasa exposición a agentes virales en este tiempo nos ha dejado una deuda inmunológica”.

Recomendaciones

La neumóloga Coronel señala que es fundamental mantener la responsabilidad. Se refiere a que toda persona que tenga un cuadro respiratorio de características virales debería realizarse una prueba para detectar covid-19 o influenza a y b. La especialista detalla que los síntomas de un cuadro respiratorio incluyen moquera, dolor de cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, diarrea, fiebre, dolor de garganta.

Además de realizarse las pruebas, Coronel señala que es necesario que la persona se aísle para evitar la transmisión de la enfermedad. Asimismo, recuerda la importancia de usar mascarilla como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas.

Sobre esto, la neumóloga recuerda que las personas no deben retirarse la mascarilla en sitios cerrados en donde la transmisión puede ser mucho mayor. Mientras que en lugares abiertos se puede optar por su retiro.

También enfatiza en la importancia del distanciamiento físico y de la ventilación adecuada de sitios cerrados, con lo que se evitan las aglomeraciones. Coronel además señala que es necesario lavarse las manos y que, al toser, hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.

Otras medidas

Coronel recomienda a empresas públicas y privadas que se pueda, en la medida de lo posible, permitir el teletrabajo a las personas que presentan síntomas respiratorios agudos para evitar su transmisión

Las nuevas variantes virales del covid-19, dice la especialista, están evadiendo la inmunidad generada por la vacuna. “No se confíen, no se retiren la mascarilla, no acudan a aglomeraciones y si tienen síntomas virales no se retiren la mascarilla y aíslense”.