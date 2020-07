Consejo Político de Pachakutik elige a Yaku Pérez como precandidato de consenso para sus primarias

LEA TAMBIÉN

El consejo político de Pachakutik resolvió que Yaku Pérez, actual prefecto de Azuay, sea su precandidato de consenso para ir a sus elecciones primarias, previstas para el próximo 22 de agosto del 2020.

La medida se adoptó con 26 votos a favor, seis en contra y una abstención, este jueves, 30 de julio del 2020. Así lo confirmó Cecilia Velasque, subcoordinadora del movimiento, quien estuvo en el encuentro virtual.



Según la dirigente, el 15 de julio pasado el consejo político ya decidió ir a las primarias con un solo precandidato presidencial de consenso. Ratificó que hubo tres precandidaturas oficializadas para llegar a Carondelet: Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC); Yaku Pérez, actual prefecto de Azuay; y Salvador Quishpe, representante de Zamora Chinchipe.



Velasque señaló que hubo dos reuniones con Iza, Pérez y Quishpe, pero no hubo la “predisposición de ceder las precandidaturas”. Por ello, el consejo político aplicó el artículo 58 de su régimen orgánico, que establece que si no hay consensos, se nominará a los candidatos que obtengan apoyo mayoritario.



“Basados en este artículo, la tendencia que tuvo mayor apoyo de los tres precandidatos fue la del Dr. Yaku Pérez. Él es el precandidato. Es decir, el movimiento Pachakutik va a hacer sus primarias únicamente con una sola precandidatura”, señaló la dirigente. En el consejo de este jueves no participaron representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).



En su cuenta de Twitter, la Conaie publicó una resolución, convocando al consejo ampliado de su organización, previsto para el jueves 6 de agosto.



"La Conaie cumplirá su resolución tomada el 23 de julio con participación de Marlon Santi en Consejo Político y este 6 de agosto tendremos nuestro Consejo Ampliado en el que estarán todo los pueblos, nacionalidades, organizaciones provinciales y regionales para definir posición en el ámbito electoral de la organización con toda la estructura".