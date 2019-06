Los siete consejeros del Cpccs fueron acreditados por el CNE

LEA TAMBIÉN

Transcurrieron 22 días desde que estaba prevista la posesión de todas las autoridades elegidas el pasado 24 de marzo de 2019. La mañana de hoy, jueves 6 de junio del 2019, fueron acreditados como autoridades los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En el auditorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) se realizó el acto formal en el que participaron los consejeros del CNE, José Cabrera y Esthela Acero junto a la presidenta de la entidad, Diana Atamaint. No asistieron el vicepresidente, Enrique Pita ni el consejero Luis Verdesoto.



"Por fin". Esas fueron las primera palabras de Atamaint en su intervención. Recordó que los resultados del Cpccs fueron proclamados el pasado 17 de mayo y de ahí, tanto el CNE como el el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tuvieron que resolver cuatro recursos ordinarios de apelación para viabilizar la acreditación de las nuevas autoridades del Cpccs.



No desperdició la oportunidad para referirse a los cambios que requiere el Código de la Democracia para que no se repitan la dilataciones en la acreditación de las autoridades elegidas en las elecciones.



Con las credenciales en mano, los seis consejeros hablaron de lo que tendrán que hacer una vez posesionados.



El primer reto que tienen es definir quién presidirá el Cpccs. Todos coincidieron en que aún no se ha hablado del tema. Christian Cruz, consejero electo, mencionó que eso se tratará en la primera sesión del Pleno del nuevo Cpccs.



Rosa Chalá, consejera electa por los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, señaló que cualquiera de los electos está en capacidad de ocupar el cargo.



Chalá mencionó que la primera acción, una vez posesionados, será recibir el Cpccs y enterarse de su situación actual.



No está prevista un reunión hoy para trabajar. Sin embargo Cruz dijo que es posible que en la tarde haya un acercamiento.



Victoria Desintonio, otra de las consejeras electas, dijo que sería prudente esperar que Sofía Almeida, consejera que no asistió al acto por una enfermedad, pueda asistir.



Los consejeros elegidos coincidieron en que una de sus acciones será la de defender al Cpccs. Hay que recordar que se ha planteado la posibilidad de eliminar esa entidad mediante una Consulta Popular. El martes pasado. El aún consejero del Cpccs Transitorio, Pablo Dávila, presentó la propuesta del Comité por la Reinstitucionalización del País, para viabilizar esa posibilidad.



Ahora el inicio del trabajo de esta entidad está en manos de la Asamblea Nacional. El Legislativo es el encargado de posesionar a las nuevas autoridades.