Comisión legislativa rechaza objeción del Ejecutivo a reforma a Ley de Comunicación

La Comisión legislativa de los Derechos Colectivos recomendó al Pleno no dar paso al veto parcial presentado por el Ejecutivo al proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, que apuntaba hacia la regulación de plataformas digitales.

El informe, que no tiene carácter vinculante, fue aprobado por unanimidad por los integrantes de esta mesa el jueves 7 de enero de 2021, 48 horas después de que el presidente Lenín Moreno remitiera sus observaciones a la Asamblea.



“La reforma reconoce a los medios de comunicación digitales como sujetos de derechos, como la libertad de expresión e información, pero esto no implica una censura de ningún tipo”, indica el documento.



Agrega que “el proyecto de reforma no usa el concepto de organizaciones como persona jurídica, sino que lo hace desde el concepto social de una organización, es decir como un ente organizado con un fin determinado, por lo que el concepto planteado en la objeción parcial confunde la definición jurídica con la definición social sobre organizaciones”.



Para efectos de esta ley, insiste la Comisión, se considerarán medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que ejercen la difusión de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de Internet.



La Comisión también se ratificó en que las personas naturales no pueden ser consideradas como medios de comunicación.



Para ratificarse en el proyecto aprobado por la Asamblea, en el Pleno se requiere de 91 votos. Mientras que, para allanarse al texto planteado por el Ejecutivo, necesita de 70 votos. La Legislatura tiene plazo hasta el 6 de febrero para una resolución.