Comisión de Fiscalización archiva pedido de juicio político contra ministra Romo

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, no dio paso al pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

La decisión fue adoptada este jueves 12 de diciembre del 2019, con los votos de los oficialistas Johana Cedeño, quien preside la Comisión, Karina Arteaga, Daniel Mendoza, Fausto Terán, Alberto Arias, Michel Doumet, la socialcristiana Silvia Vera, el independiente Jimmy Candell y Luis Pachala, de Creo.



La correísta Carmen Rivadeneira y Luis Nuñez, alterno del PSC, votaron en contra, mientras que el independiente Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión, se abstuvo.



La Comisión no encontró causales para la interpelación de la Secretaria de Estado ante el Pleno de la Asamblea como lo solicitaron los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo.



Al concluir el proceso de sustanciación, los asambleístas Fausto Terán y Daniel Mendoza, del oficialismo, plantearon el archivo de esta causa. "No se ha logrado determinar el incumplimiento de funciones", dijo Mendoza, al presentar la moción a la mesa.



Terán, por su lado, presentó las conclusiones para el informe en las que descartó que Romo haya incurrido en abuso de bienes públicos, o que incumpliera con sus funciones en temas como la crisis carcelaria o la inseguridad ciudadana. Faltó contundencia en las pruebas por parte de los interpelantes, dijo el legislador.



Cedeño explicó que el expediente será remitido a la Presidencia de la Asamblea, pero no irá al Pleno.