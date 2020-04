Comisión aprobó informe para primer debate del proyecto de Ley de Finanzas Públicas

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Régimen Económico aprobó la noche de este lunes 27 de abril del 2020 el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que contiene reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

Durante este día la mesa legislativa sesionó virtualmente por tres ocasiones para analizar la matriz que recogía todas las observaciones a los 49 artículos del proyecto original y de ahí elaborar el informe que se debatirá en el Pleno.



Los trece integrantes de la Comisión votaron artículo por artículo, tal como lo habían acordado desde el principio.



Por la tarde, durante la segunda jornada, se logró la aprobación de 42 artículos, pero no hubo consenso para siete artículos.

La Comisión de @RegimenEconomAN se reinstala de manera virtual para continuar con el análisis y debate de los articulados del proyecto de #LeyFinanzasPúblicas pic.twitter.com/H1do9IKB88 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) April 28, 2020



El informe se aprobó con ocho votos a favor y cinco votos en contra (del Partido Social Cristiano y del bloque correísta).



Por la noche, cerca de las 21:30 el vicepresidente de la Comisión, Franco Romero, mocionó para que los siete puntos que no lograron un consenso pasen al Pleno de la Asamblea, tal como constan en el proyecto original.



Uno de los puntos en conflicto tiene que ver con la autonomía de las instituciones de Seguridad Social. En el texto remitido por el Ejecutivo estas entidades son consideradas como parte del Sector Público No Financiero (SPNF), lo cual fue cuestionado por representantes de estas organizaciones.

David Ruales, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuando compareció ante la Comisión, la semana pasada, aseguró que la propuesta del proyecto de ley atenta contra la autonomía de la institución.



También se cuestionó que se incluya en el SPNF al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).



Durante la noche, los asambleístas Henry Kronfle (PSC) y Estaban Melo (RC) cuestionaron que el contenido del documento afecta a la Seguridad Social, a los gobiernos autónomos, entre otros aspectos.



En cambio, Gabriela Larreátegui (SUMA) y Ana Belén Marín (AP) si bien votaron a favor del informe, pusieron reparos a su estructura, pero enfatizaron en la necesidad de que el Pleno analice el contenido y haga nuevos aportes.



Daniel Mendoza (AP), presidente de la mesa, aclaró que a pesar de no haber logrado consenso en los siete artículos eso no significa que en el informe se proponga acoger el planteamiento integral del Ejecutivo.



El proyecto de Ley plantea además cambios en instrumentos de financiamiento, como los Cetes, y reformas relacionadas con el Banco Central (BCE).