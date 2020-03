Colombia sobrepasa los 500 casos de covid-19; una máquina de diagnósticos  falla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Colombia confirmó este viernes 27 de marzo del 2020 48 casos más de covid-19, con lo que acumula 539 enfermos, de los cuales seis fallecieron y 10 se recuperaron, aunque el Instituto Nacional de Salud (INS) advirtió de "dificultades técnicas para el diagnóstico del covid-19".

De los nuevos diagnósticos, Bogotá tiene 39 seguida de los departamentos de Atlántico y Quindío, con tres cada uno; Magdalena, con dos, y Caldas con uno, según el Ministerio de Salud.



Entre tanto, los recuperados ascendieron a 10, de los cuales tres están en Bogotá y dos en Medellín, mientras que los otros cinco casos que evolucionaron de manera favorable son de Buga, Cartagena de Indias, Manizales, Neiva y Valledupar.



Fallas técnicas



La cifra de nuevos contagios en los últimos dos días, 21 el jueves y 48 este viernes, es menor que la del miércoles 25 de marzo cuando fueron contabilizados 72 enfermos, el peor registro hasta el momento de la pandemia en Colombia.



Al respecto, el INS manifestó que esto "se debió a una dificultad técnica que estamos buscando superar".



"Esto implica la realización de uno de los procesos de su laboratorio para diagnóstico del covid- 19 de forma manual. Se trata de (el daño de) una máquina de extracción de ácido nucleico, fundamental para la realización de la prueba diagnóstica molecular del covid-19", añadió el organismo.



Precisó que "el daño en una de estas máquinas en el INS (...) afecta la velocidad de producción de resultados pero no su precisión".



El Instituto advirtió que esa máquina es alemana y que para solucionar el problema hay que cambiarla, algo imposible en la actualidad porque ese país "ha cerrado sus puertas a la exportación debido a la pandemia".



Sin embargo, el INS señaló que "no ha parado de procesar las pruebas y ha extendido su capacidad humana para dar solución a la contingencia", pero tiene dificultades porque la "máquina procesa 100 muestras en una hora y 15 minutos" y "ese mismo número de muestras manualmente no se hace ni en un día".



La Procuraduría General (Ministerio Público), que hace un seguimiento al problema, dijo que "desde el 25 de marzo, cuando dejó de funcionar una de las dos máquinas, el INS bajó de 988 a 364 pruebas analizadas".



Como alternativa, el INS evalúa que "laboratorios de universidades puedan iniciar pronto la lectura de muestras" o habilitar "un tercer laboratorio que cuente con una máquina extractora de ácido nucleico para que pueda hacer esta parte del proceso diagnóstico y luego terminar de procesar las pruebas en el Instituto."



Bogotá es la ciudad con más contagios



La capital colombiana sigue liderando la estadística de contagios con 223 casos, seguida del departamento de Valle del Cauca (73); Antioquia (60) y Bolívar (26), estos últimos todos en Cartagena de Indias que es la capital departamental.



Otros departamentos que también tienen un número considerable de casos son Cundinamarca (22), Risaralda (19), Atlántico (16), Norte de Santander y Quindío, ambos con 15, Huila (14) y Caldas (12).



Del total de contagios, 295 son de personas que estuvieron recientemente en países con casos confirmados, mientras que 192 son relacionados y 52 están en estudio.



Las autoridades también han hecho 8 675 pruebas que dieron negativo.



Para contener el avance de la pandemia el Gobierno colombiano tomó una serie de medidas que restringen la movilización y concentración de personas, de la cual la más drástica es una cuarentena nacional de 19 días que comenzó el miércoles y concluirá el 13 de abril, y que ha sido acatada por la mayor parte de la población.