'El dolor nos une', dijo Alexis Ponce, y defendió cannabis terapéutico

“Soy esposo de una paciente con cáncer de mama, metástasis en páncreas, hígado y huesos, con osteoporosis y artrosis, y papá de una niña de 18 años con discapacidad intelectual severa, que nunca dirá madre ni padre, por sufrimiento fetal al nacer”. Así, con un testimonio personal, Alexis Ponce, defensor de derechos humanos y miembro de una agrupación de familias y pacientes con enfermedades catastróficas, se presentó ante el Pleno.

Este martes 28 de mayo del 2019, Ponce se dirigió a los 102 asambleístas presentes, en la continuación de la sesión 592, en el segundo debate del Código Orgánico de la Salud, que lleva casi siete años en el Legislativo.



En esta propuesta de ley hay 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y ocho derogatorias. En el articulado se incluye la posibilidad del uso terapéutico del cannabis. Ese tema fue defendido esta mañana por Ponce, quien dijo, que lo acompaña un viejo compañero, “el dolor”. Desde ahí –reiteró- venimos a exponer lo que queremos, como agrupación de Familias y pacientes con enfermedades catastróficas, dolores crónicos y discapacidades.



Este grupo busca lograr que en Ecuador se permita la producción, venta y adquisición del cannabis medicinal. “No he traído los dos goteros mínimos que usan miles de familias de manera ilegal, pero que comprenderán toda mamá, papá, hijo o hermano está dispuesto a lo que sea para calmar el dolor de sus seres amados. Queremos que se garantice su legalización, regulación, que nos permita tener un producto de buena calidad, etiquetado para palear el dolor, el cáncer no tiene ideología, no es de izquierda ni de derecha, el dolor crónico nos une”, dijo en su intervención.



En esta reunión, que según Patricio Donoso, de CREO, se extenderá varios días más, también participó Mario Vergara, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Recalcó la importancia de que en el Código se garanticen los derechos sexuales y reproductivos y de que las emergencias obstétricas sean atendidas, respetando la confidencialidad y el secreto profesional y los derechos de las mujeres.





Vergara recordó que el aborto en condiciones de inseguridad causa el 15,6% de muertes maternas en Ecuador. Y que siete de cada 10 víctimas tienen entre 10 y 34 años. Además que 2 mil niñas menores de 14 años quedan embarazadas cada año, el 80% por abuso sexual en su familia, escuela o comunidad religiosa. La sesión 592 continuará en la tarde, tras un receso.