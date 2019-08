Ciudadanos venezolanos 'varados' en la frontera entre Ecuador y Perú por nueva exigencia de visa

LEA TAMBIÉN

A pocas horas de que entre en vigor la exigencia de una visa para ingresar a Ecuador, la desesperación aumenta entre los ciudadanos venezolanos que han llegado hasta el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), en la localidad de Aguas Verdes, en Perú.

Muchos de los migrantes adelantaron sus viajes hacia Perú, Chile o Argentina para evitar tramitar el visado que entra en vigor a las 00:00 del lunes 26 de agosto del 2019, en el territorio ecuatoriano. Sin embargo, la falta de un visado para entrar a Perú los mantiene en la línea fronteriza. Varios optan por no sellar la salida de Ecuador para no quedar 'desprotegidos'.



La mañana de este domingo 25 de agosto el Cebaf lució lleno. Varias familias y amigos están ahí varios días porque no han podido completar los requisitos para entrar a Perú. Están con sus maletas, sábanas y duermen en el suelo con colchones improvisados con cobijas.



"Estamos en el limbo". Así definió Carmen Morales, oriunda de Portuguesa, a su situación y a la de sus dos hijas de 19 y 10 años. La mujer no pudo entrar a Perú porque su hija menor no tiene cédula de ciudadanía venezolana.



"Adelantamos el viaje porque no queríamos tramitar la visa ecuatoriana, pero ahora no nos dejan entrar a Perú, ya sellamos la salida de Ecuador y no sabemos cuál será ahora nuestro estatus", relató.



Ella hizo la mañana de este domingo los trámites en el Cebaf Perú para que le otorguen una carta de inadmisión. Con ese documento esperaba que Ecuador le selle el ingreso al país. "No nos podemos quedar varados, nos pueden deportar", indicó entre lágrimas.

Miles de personas intentan ingresar cruzar de Colombia a Ecuador este domingo 25 de agosto del 2019. Desde las 00:00 del lunes 26 los ciudadanos de Venezuela requerirán visa. Foto: Álvaro Pineda / EL COMERCIO

Al menos unas 500 personas permanecen en el sitio estancados. Entre ellos los esposos Angélica Fuemayor y Edizon Rangel. A ellos, en cambio, una orientadora de la Acnur les recomendó no sellar la salida de Ecuador para que no queden desamparados desde el 26 de agosto. A ellos, que tienen un bebé de 4 meses de nacido, no les permitieron el paso hacia Perú porque no tienen visado. Pasaron ahí la noche del sábado. "Nosotros vamos a Chile, no nos vamos a quedar en Perú, pero aun así nos negaron el acceso, el niño está con fiebre desde hace 4 días y no lo ha visto un pediatra", se quejó Angélica.



Como ellos, Dayeris Terán y Mariela Semprum, originarias del Zulia, no ingresaron ayer a Perú a pesar de que cuentan con la visa de responsabilidad democrática chilena. Ellas contaron que adelantaron el viaje para no tramitar la nueva visa ecuatoriana. Ahora deberán tramitar la visa peruana en el consulado en Guayaquil o Loja.



"Son gastos que uno no imaginó, fue un error adelantar el viaje para evitar la visa ecuatoriana, debimos esperar un poco más para no tener estos problemas", dijo.



Mientras, en el Cebaf en Huaquillas, ente en el que se sellan los ingresos a Ecuador y salidas del Perú, permanecen otras 300 personas que no han podido pasar hacia el sur del continente. Uno de ellos fue Luis Padilla. Él ya vivía en Perú, pero decidió volver vía terrestre a Venezuela. En Ecuador le negaron la entrada al no contar con una cédula.



"En Perú me robaron, no tengo el documento, tengo menos de 24 horas para tramitar el visado sino no podré volver, estoy realmente preocupado, yo no me voy a quedar en Ecuador", contó el joven que viaja acompañado de tres de sus compatriotas.

Personal de Acnur y la OIM hicieron trabajos de apoyo a los migrantes y de orientación. Una voluntaria de Acnur comentó que se está repartiendo hojas con la información de los requisitos de la nueva visa.