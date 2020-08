Viceministro Carlos Velástegui dice que no habrá prórroga para regularización de venezolanos

LEA TAMBIÉN

El proceso para que los migrantes venezolanos en Ecuador soliciten la visa humanitaria, que incluye un registro migratorio en el país, concluyó este miércoles 12 de agosto de 2020. El Viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velástegui, habló con EL COMERCIO sobre el tema.



¿Habrá una prórroga para que los ciudadanos venezolanos puedan solicitar visa humanitaria?



Los procesos de regularización son cerrados. No existe la posibilidad de una ampliación del actual Decreto. Se pudo generar una especie de no correr el tiempo en la época de la pandemia para facilitar la movilización de las personas, pero ya concluyó ese espacio que había creado el Decreto 1017 y ahora termina el 13 de agosto.



¿Qué pasará con quienes no obtuvieron una en este plazo?



El día 13 hasta las 12 de la noche se pueden aplicar a las solicitudes de visas y el Estado ecuatoriano va a cumplir con la atención de quienes hayan aplicado a esas solicitudes y concluiremos los procesos incluso con posterioridad al día 13, pero siempre que cumplan con los requisitos.



¿Y para quienes ya no aplicaron?



A partir del día 14 quienes no aplicaron van a poder hacerlo a las otras 20 categorías de visas. No ha cambiado esa condición.



¿Cuáles son los resultados que arroja este proceso?



Desde agosto del año pasado al primer día hábil de agosto de este año, 63 451 ciudadanos venezolanos se han regularizado. De ese gran total, más de 37 mil son visas de excepción por razones humanitarias, pero cerca de 26 mil han sido de las otras categorías.



¿Cuántas solicitudes se recibieron?



Tenemos un registro de más de 90 mil personas en el periodo. El hecho de que hayan aplicado no significa que se les haya aceptado.



¿Qué limitaciones existieron?



Los componentes de limitación que ya habíamos evidenciado antes del inicio se mantienen hoy y son cuatro: la dificultad de acceder a documentos de viaje, récord policial, a los documentos de filiación -cuando hay familias, cuando hay parejas, por ejemplo, partidas de nacimiento apostilladas-. Estos se sumaban con un cuarto: problemas con los costos y demoras que le competen al régimen venezolano.



¿En qué medida influyó el costo?



El gran conglomerado de ciudadanos venezolanos, sobretodo los que han llegado en el último año y medio, tienen distintos tipos de preparación, y es más difícil acceder a un espacio laboral, entonces no disponen de los recursos económicos para acceder a los documentos que se requieren en los consulados venezolanos; un ciudadano que tiene que pagar USD 280 por un pasaporte es una cifra bastante considerable.



¿En lo que compete a Ecuador, se puede exonerar del pago a quienes no tienen recursos?



Los organismos internacionales, OIM y Acnur, comprometieron su apoyo, y lo han hecho, de cubrir el valor de los USD 50 del formulario para los casos de extrema vulnerabilidad.



¿A dónde deben acudir?



Directamente contactan con los dos organismos y a través de sus procesos internos califican a la persona y familia.