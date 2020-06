Hay 180 cantones en amarillo y verde; las reglas no se cumplen

LEA TAMBIÉN

El semáforo amarillo es total en 11 provincias del país. En el resto aún hay cantones que se mantienen en rojo.

Hasta este lunes 22 de junio del 2020, 177 cantones se encuentran en la segunda fase del distanciamiento social, mientras que apenas tres pasaron al verde.



Casi la mitad de las jurisdicciones de Manabí, El Oro, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos y Cotopaxi aún está con el semáforo rojo.



El aumento de los enfermos con el covid-19 y la indisciplina han impedido a los Comités de Operaciones de Emergencia cantonal decidir el cambio.



Mientras tanto, en los cantones que ya están en amarillo, como Cuenca, Loja, Santo Domingo o Ambato, el número de contagios se incrementa.



En la capital lojana se duplicaron los casos desde que empezaron con esta nueva fase, el 21 de mayo, al pasar de 258 a 518.



En Cuenca, los contagios crecieron un 74,6%. Para las autoridades de salud de Azuay y Loja, este aumento se debe a que se realizan más pruebas de covid-19, a la mayor movilidad y a la indisciplina de ciertas personas que no acatan las medidas de bioseguridad.

La mayoría de negocios de Cuenca y Loja está abierta, hay venta informal, los mercados tienen una masiva afluencia y el transporte público labora.



Ante esa situación, los dos hospitales públicos de Cuenca, que atienden los casos de coronavirus, incrementaron el número de camas en sus unidades de cuidados intensivos (UCI). Antes de la emergencia, el José Carrasco del IESS contaba con 10 camas con respiradores en UCI. Ahora, son 20 para casos de covid-19 y dos para otras enfermedades.



A Carlos Orellana, director del IESS Zonal 6, le preocupa que los nuevos contagios son de jóvenes, “lo que le hace pensar que no hay solidaridad, voluntad de quedarse en casa, temor al contagio ni distanciamiento”.



El director Zonal 6 del Ministerio de Salud, Julio Molina, dijo que hay denuncias de reuniones familiares que se realizan en quintas de Yunguilla, Paute y Gualaceo (Azuay).



Desde que Santo Domingo está en amarillo ha habido un aumento del 67,5%. Sin embargo, Alexis Pérez, epidemiólogo del COE provincial, considera que aún es muy pronto para que se evidencie el comportamiento del contagio.



Eso se debe a que hay un retraso en la confirmación de los resultados de 600 pruebas, que corresponden a las tomadas en las semanas en amarillo. “La mayor parte de las cifras que tenemos hasta ahora son de las muestras tomadas en el período en rojo”. Pérez comentó que la incidencia del cambio a color amarillo se verá reflejada entre hoy (22 de junio del 2020) y este miércoles (24 de junio).



En la Sierra centro ocurre lo mismo. Hasta el viernes pasado, en Ambato se registraron 575 contagiados, 60,6% más que hace 25 días, cuando dejó la etapa del rojo. En ese cantón funcionan ferias clandestinas, comercio informal y existe una escasa aplicación de las medidas de bioseguridad.

Según Patricio Miranda, presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua, 15 días antes de que Ambato cambiara a la nueva etapa, la población ya se encontraba en ese color e, incluso, en verde. “Eso hizo que los casos se incrementaran saturando las unidades de cuidados intensivos. La situación es crítica en Ambato y en Tungurahua y el escenario es similar al de Pichincha”.



Mayorga señaló que la principal causa para el aumento es el movimiento comercial de la urbe, donde confluyen compradores y vendedores de toda la región. Además, hay desobediencia en las medidas.



Una situación diferente se registra en el cantón guayasense de Daule, que mañana cumplirá tres semanas en verde y seis desde que pasó a amarillo.



El alcalde Wilson Cañizares dijo que el cantón registra cero mortalidad desde finales de mayo y tampoco existen hospitalizados. “Todo nos hace pensar que de alguna manera en Guayas el virus perdió fuerza y virulencia”, dijo el Burgomaestre, quien es médico.



Agregó que las personas se han seguido contagiando de forma gradual, pero no desarrollan síntomas o son muy ligeros, sin la mortalidad que hubo en marzo y abril.

Desde inicios de este mes se realiza a diario un promedio de 200 pruebas rápidas.