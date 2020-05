11 cantones del Ecuador amplían el plazo del semáforo rojo por covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 11 cantones ratificó que se mantendrán con el semáforo rojo por más tiempo. La mayoría lo hará hasta el 31 de mayo.

Patate, Colta, Santa Rosa, Olmedo, Chone, El Carmen, Morona, Sucúa, Huamboya, San Juan Bosco y Paquisha no cambiaron de color.

​

El primer cantón no tiene personas contagiadas con el covid-19, según el reporte del lunes 11 de mayo del 2020 del Ministerio de Salud. Pero el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal decidió seguir en rojo, por recomendaciones e informes médicos, afirmó el alcalde, Bolívar Punguil. Aseguró que sí tienen un paciente en recuperación y dos sospechosos.



“No podemos cambiar, porque los controles establecidos por la Policía, Ejército y de las comunidades están dando resultados. Si nos ponemos en amarillo la gente comenzaría a salir e ingresar personas de otros cantones que están en rojo y podrían afectarnos”.



Colta estará en rojo hasta el 30 de mayo. La decisión se tomó el viernes, después de conocer un informe del Ministerio de Salud que muestra que la mayoría de los casos positivos está en tres parroquias.



“Vamos a estar revisando y analizando las estadísticas de salud permanentemente, para evaluar si es prudente un cambio en el color del semáforo. Al momento nos mantenemos en rojo y consideramos que debemos seguir así”, dijo Simón Bolívar Gualán, alcalde de Colta.



Informó que varias comunidades de las parroquias Santiago de Quito, Columbe y Sicalpa permanecen desde el viernes en una cuarentena total, lo que significa que no podrán salir de los límites de sus poblados ni transitar por las parroquias durante al menos 15 días.



Los presidentes y vocales de juntas parroquiales vigilarán que se cumpla la disposición. El COE pidió el respaldo de la Policía y los militares de la Brigada Blindada Galápagos.



“Para levantar la economía del cantón ya estamos preparando estrategias que funcionarán después. Por ahora, lo primero es la salud y hemos decidido poner mano dura para evitar más contagios”.



En Morona Santiago, 10 de los 12 cantones siguen en rojo. Según sus alcaldes, la curva de contagios sigue en ascenso, los hospitales de la capital no están equipados para pacientes críticos, no hay laboratorios para realizar pruebas de covid-19 y tampoco el ciudadano respeta el distanciamiento.



Hasta el lunes, esta provincia amazónica registró 44 casos positivos y 45 personas en cerco epidemiológico. Palora encabeza esa cifra con 17 casos.



El alcalde y presidente del COE de Morona, Franklin Galarza, dijo que el cantón se mantendrá en rojo hasta el 31 de mayo. En estos 20 días, declaró, trabajarán de forma mancomunada con todas las instituciones para elaborar protocolos y crear mecanismos de control, para el reinicio de las actividades.



El gobernador Juan León admitió que hay la necesidad de completar el equipamiento en los hospitales de Macas y de Sucúa, para que reciban también a los pacientes críticos que necesitan ser intubados y no derivarlos a otras ciudades.



A León le preocupa la gran movilidad que se registra en estos días en las distintas ciudades de esta provincia. “Veo a la gente en la calle muy relajada. No piensen que esto se ha terminado, estamos frente a un inminente riesgo de contagio y después no vengan a quejarse”.



En Manabí, el alcalde de Olmedo, Fausto Avilés, afirmó que deben continuar en rojo, porque en el cantón no se han tomado suficientes pruebas y el centro de salud principal sigue en emergencia desde el año anterior. “No hay suficientes insumos médicos ni capacidad hospitalaria”.



En Olmedo se han registrado tres casos positivos. El Alcalde indicó que solo se han realizado siete pruebas en el cantón y eso hace que no se pueda conocer el número de contagiados. Aunque las personas han obedecido al aislamiento y el uso de mascarillas.



También aseguró que el Municipio no tiene capacidad de endeudamiento para adquirir créditos y eso dificulta que desde el Municipio se tomen otras acciones, como la compra de pruebas; y así cambiar la semaforización.



En Chone se acogió al rojo, porque los casos positivos han aumentado a 67. Las autoridades tienen previsto reunirse mañana, para determinar si en las próximas semanas habrá cambios de color.



En El Carmen, un nuevo análisis de su situación sanitaria se harán este jueves. Pero, ayer, las mesas de productividad y salud del COE se reunieron para debatir un plan de reactivación productiva, cuando pasen al color amarillo.

El objetivo es que en esa fase, los productores puedan circular dos días a la semana para adquirir insumos o realizar la venta de sus cosechas.