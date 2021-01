2 253 candidatos tendrán USD 15,9 millones de fondo promocional e incentivos

La papeleta presidencial que los ecuatorianos recibirán en los comicios del 7 de febrero presentará 16 binomios.

Después de semanas de incertidumbre, finalmente el lunes 4 de enero del 2021 el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, dijo que se dispuso iniciar la impresión de las boletas para las elecciones.



Entre el lunes y el fin de semana, los consejeros dirigieron comunicaciones al Instituto Geográfico Militar (IGM), en las que disponen arrancar con el proceso de impresión de los documentos electorales.



Según Pita, esto ocurrió luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) certificara que no existen apelaciones pendientes por resolver para las dignidades de Presidente y Vicepresidente.



Con esta decisión, dijo Pita, el movimiento Justicia Social quedó fuera de la carrera por Carondelet. Esa tienda política, tras recuperar su personería jurídica, intentó inscribir al empresario Álvaro Noboa como su candidato para la Presidencia, hecho que no pasó en el CNE, por no respetar los plazos del calendario electoral.



Partidarios de la agrupación criticaron el anuncio de Pita y llamaron a un plantón en los exteriores del TCE. El lunes, en ese Tribunal se debía realizar la audiencia por una denuncia en contra de cuatro consejeros del CNE, impulsada por Jus­ticia Social.



Sin embargo, el juez Ángel Torres pospuso la diligencia para este martes 5 de enero. El movimiento acusa a los vocales Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto de una supuesta infracción electoral muy grave y piden una multa de USD 28 000, pérdida de derechos políticos y su destitución.



Pita, en rueda de prensa, aseguró que el tema de la papeleta presidencial está “cerrado”, tanto en el CNE como en el TCE. Además, se refirió a la sentencia emitida por el juez electoral Joaquín Viteri, el 26 de diciembre pasado, con la que se negó a Justicia Social el pedido para hacer nuevamente primarias para todas las dignidades en disputa.



El Vicepresidente del CNE considera que ese fallo fue una muestra de respaldo ­para el Consejo. “Ahí se establece que el CNE no ha incurrido en incumplimientos respec­to de la sentencia que se emitió originalmente”.



Ayer también se anunció que la papeleta de asambleístas nacionales ya se cerró y se envió a impresión. El CNE calificó a 17 listas, cada una con 15 aspirantes a legisladores nacionales.



En cuanto a las boletas para el Parlamento Andino, así como de asambleístas provin­ciales y del exterior, se indicó que aún resta por cerrar algunas circunscripciones.



2 253 candidatos

El proceso de impresión de papeletas coincide con el sexto día de la campaña proselitista. El CNE asignó USD 15,9 millones del Fondo de Promoción Electoral para el efecto.



Este Diario analizó el informe de asignación y se desprende que están calificados en firme 2 253 candidatos principales, en 546 listas.



Del total de candidatos que aseguraron su presencia en las papeletas, 53% (1 191) se concentra en aspirantes a asambleístas nacionales; asambleístas por circunscripciones de Manabí, Guayas y Pichincha; postulantes a asambleístas provinciales de El Oro, Chimborazo, Azuay y Los Ríos, así como en los candidatos a parlamentarios andinos.



Los grandes beneficiados en términos de promoción electoral, por ser los que más recursos reciben, son los 16 binomios presidenciables, con USD 5,1 millones. En ese monto ya constan los incentivos aprobados para tres alianzas.



Los 255 aspirantes que buscan una curul como asambleístas nacionales tendrán una cifra similar.



Muy por debajo de estos montos, pero no menos importante, se registra casi medio millón del fondo para 30 candidatos que se postularon como legisladores por el exterior, en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía.

El segundo mecanismo ganador para recibir los fondos siguen siendo las candidaturas para asambleístas por circunscripción de Guayas, Pichincha y Manabí. Solo entre las tres provincias hay 588 candidatos, de 121 listas calificadas.