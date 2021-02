El candidato Yaku Pérez avanza hacia Quito al frente de la marcha indígena

La marcha indígena que se dirige a Quito desde el sur de Ecuador para exigir un recuento de votos de las elecciones del 7 de febrero avanzaba este viernes en su tercer día de caminata con el candidato presidencial y líder del movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, a la cabeza.

Cientos de personas acompañaban a Pérez en un trayecto desde Cuenca, en la provincia de Azuay, hasta Azogues, capital de la de Cañar, una distancia de unos 34 kilómetros que unos manifestantes realizaron a pie y otros en coche.



"El hecho de que hayamos llegado donde hemos llegado ya es una victoria. Tener 27 asambleístas es un triunfo, antes en los mejores tiempos de Pachakutik teníamos diez", se congratuló Pérez ante los medios en Cuenca, antes de iniciar el recorrido.



Y consideró que "tener a un pueblo movilizado" es "un pueblo que ve que la esperanza nace", recordando cómo personas de pueblos que la marcha va recorriendo se suman a la protesta progresivamente.



Fuentes del movimiento dijeron a Efe que Pérez, que hasta ahora había estado en Quito y Guayaquil tratando de exigir el recuento de votos, se quedará con los marchantes hasta su llegada a Quito el próximo martes, cuando hay convocada una concentración ante la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Apoyo de grupos sociales y sindicatos

El movimiento indígena denuncia desde la misma noche electoral que las actas de miles de urnas han sido vulneradas para no permitir el paso de Pérez a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que, al balotaje de abril, lleguen el candidato correísta, Andrés Arauz, que va en primera posición con 32,72 % de los votos, y el centroderechista Guillermo Lasso, con 19,74%.



Pérez, que el primer día de recuento iba en segunda posición, está en tercera con 19,38%, apenas unos 32 000 votos detrás de su rival conservador.



"Se pretende entregar la opción de participar en segunda vuelta electoral a un candidato nacido de la confabulación y la componenda", indicaba un boletín de Pachkutik.



Varios sindicatos y organizaciones sociales de Ecuador anunciaron este viernes su apoyo a la movilización y criticaron la decisión del CNE de no dar paso al recuento anunciado el 12 de febrero tras una mediación entre los dos candidatos que rivalizan por el segundo puesto.



Nelson Eraso, presidente del Frente Popular, cree que grupos "vinculados a la banca y a la derecha buscan imponer un presidente que represente sus intereses y, por lo tanto, legitimar el fraude electoral".



"Estamos reclamando nuestro derecho a la democracia", destacó por su parte la dirigente Luz Namicela, coordinadora del pueblo kichwa de Saraguro, quien aludió a un fenómeno que -dice- no es nuevo sino que "se ha venido dando hace muchos años".



Tocada con un típico sombrero redondo de su comunidad, aseguró que no se trata "solo de defender a la persona" sino "el proyecto político que han venido luchando desde hace miles de años".