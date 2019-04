Canciller dice que Julian Assange incumplió el protocolo

LEA TAMBIÉN

Un reporte en detalle sobre la situación de Julián Assange, quien permanece asilado desde el 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, será presentado hoy por el canciller José Valencia, al Pleno de la Asamblea Nacional.

El informe, según adelantó, incluirá las violaciones que habría cometido el ‘hacker’ australiano a un protocolo que fue emitido en octubre pasado, para su permanencia en el edificio diplomático.



“Reportaré en detalle sobre su situación en Embajada, incumplimientos de Protocolo y apreciaciones jurídicas del Estado ecuatoriano”, indicó Valencia en su cuenta de Twitter.



Valencia no dio más detalles del informe, el cual también tenía previsto entregar ayer al presidente Lenín Moreno.



El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, advirtió ayer que si ­Assange no acató el instructivo “tendrá que atenerse a las consecuencias”.



El texto regula las visitas, comunicaciones y atención médica para el fundador del portal Wikileaks, y en cada uno de estos ítems se advierte que el incumplimiento de las reglas conllevará a la terminación del asilo diplomático.



La defensa de Assange ha recurrido a la justicia ecuatoriana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se deje sin efecto el documento, pero no ha tenido éxito.



Carlos Durán, del equipo jurídico de Assange en Quito, pidió el viernes pasado a la Cancillería precisiones sobre el procedimiento, en caso de revisión del asilo diplomático.



Este miércoles 10 de abril del 2019, en Londres hubo una rueda de prensa en la que voceros de Wikileaks denunciaron un presunto espionaje a Assange en la Embajada.



El director de ese portal, Kristinn Hrafnsson, aseveró que reuniones entre abogados y un médico habrían sido filmadas en secreto en el interior de la sede diplomática.



Aseveró que fueron extorsionados por un grupo de ciudadanos españoles que -indicó- les pidieron 3 millones de euros a cambio de la entrega del material, lo que ya han denunciado a la Policía.



En la conferencia de prensa también participó Fidel Narváez. Él se desempeñó, hasta el año pasado, como cónsul de Ecuador en Londres. “Las cámaras usadas en el último año tienen la capacidad de grabar audio”, manifestó.



Según lo manifestado por una fuente de Cancillería, Valencia se refirió a Narváez el lunes pasado, cuando dijo que había sido removido “un funcionario que era extremadamente cercano a Assange”.



La comparecencia del Jefe de la Diplomacia ecuatoriana ante la Asamblea está prevista para las 09:30 de hoy. Y se da en cumplimiento a una resolución adoptada el 28 de marzo pasado por el Pleno.



En esa fecha, el Parlamento condenó la violación a comunicaciones privadas del Primer Mandatario, y solicitó a la Cancillería que disponga las acciones pertinentes para determinar la participación de Assange en este hecho.



La vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla (ex-AP), abrió la posibilidad de que durante la jornada Valencia no solo presente el informe sino también responda a dudas de los parlamentarios.



“Vamos a escuchar al Canciller que diga cuál es el estado del señor Assange en estos momentos, cuáles son las condiciones actuales y que también pueda responder dudas de varios legisladores”, dijo.



Hoy se cumplen seis meses desde que se aplica el instructivo



11 de octubre del 2018

El protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica para Julián Assange entró en vigencia. Se compone de 32 puntos e incluye contactos de emergencia.



29 de octubre del 2018

La jueza de la Unidad Civil de Pichincha, Karina Martínez, negó la acción de protección que solicitó la defensa del fundador de Wikileaks para que no se aplique el instructivo.



24 de diciembre 2018

Un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó la validez legal del protocolo, luego de que el fallo de la jueza de primera instancia había sido apelado por la defensa.



12 de marzo de 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de cerrar el expediente de solicitud de medidas cautelares pedidas por Assange.