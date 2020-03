¿Cambiarse de ropa? ¿Qué medidas se deben tomar al llegar a casa para evitar contagios de covid-19?

LEA TAMBIÉN

La población que trabaja en servicios fundamentales para la vida y quienes requieren alimento o medicina pueden salir de sus hogares, mientras rigen las restricciones a la movilidad para detener la propagación del coronavirus en Ecuador. Los últimos lo pueden hacer solo de 05:00 a 14:00 (si se movilizan en auto únicamente con base en el último dígito de la placa de su auto, desde el sábado 28 de marzo del 2020).

Tras el anuncio de que el covid-19 está en fase comunitaria en Guayas y Pichincha, los ecuatorianos se preguntan qué medidas tomar para salir de casa e ingresar en ella, así como la protección necesaria en caso de que se requiera salir.



En este contexto, lo recomendado mundialmente es seguir las medidas de higiene respiratoria como uso de mascarillas y guantes desechables, y más que nada lavarse las manos y usar gel antibacterial, en caso de que no sea posible el lavado. Las familias, además, optan por el cambio de ropa y el baño al llegar a casa. ¿Es necesario?



El especialista en infectología y microbiología e investigador de la Universidad UTE, José Sánchez, dice que cualquier medida depende del tiempo de exposición al exterior. Asegura que el uso de los implementos ya mencionados y el cambio de prendas de vestir es estrictamente necesario para personal que trabaja en casas de salud.



Para salir de casa, recuerda que las normas internacionales establecen el uso de mascarillas solo para personal sanitario y para personas con síntomas respiratorios. Sin embargo –dice– al momento es común el uso de mascarilla, como medida de prevención, aunque la protección que esta brinda es mínima.



¿Por qué? Sánchez dice que la mascarilla se usa incorrectamente. Por ejemplo, si se utiliza por más de seis horas, se humedece, al igual que si se guarda inadecuadamente. El médico explica que eso lleva a infecciones respiratorias.



El médico no recomienda el uso de tapabocas de tela, porque no cuentan con la filtración necesaria que garantice una protección.





5 recomendaciones para quienes salen de casa en tiempos de covid-19



1.- Al salir de casa, lo más importante es el constante lavado de manos con jabón y agua por segundos, constantemente. El médico recuerda que el uso de guantes no es una garantía fuera de casa. El látex también puede almacenar el virus por un tiempo largo. Eso –apunta– significa que al tocarse la cara, con los guantes puestos, habría un riesgo mayor de contagio. Hay que desecharlos y lavarse las manos de forma frecuente.



2.- Al volver, antes de entrar a casa, además del uso de alcohol, desinfecte la planta de los zapatos con cloro o agua oxigenada. La medida será indispensable si hubo mayor tiempo de exposición. En todos los casos, deje los zapatos en la entrada y use otros (pantuflas, por ejemplo) dentro de casa. Trapee el piso cuando usted o alguien llegue de la calle y tenga siempre una alfombra en la entrada de las viviendas para la limpieza de zapatos.



3.- Lávese la cara (y si es posible el cabello) con jabón (shampoo) y agua. Si usa lentes, también lávelos, con principal énfasis si son de plástico, porque pueden ser un foco de infección.



4.- Desinfecte objetos usados al aire libre, al tocar otras superficies o al tener contacto con otras personas. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Puede limpiarlos con un paño humedecido con alcohol. Lo mismo puede hacer con portátiles, audífonos, llaves, etc.



5.- Si no labora en casas de salud, no siempre es necesario cambiarse de ropa al llegar a casa, en especial si lo hizo solo por minutos. Sin embargo, es importante saber si hubo contacto de la ropa con objetos. El virus permanece hasta cuatro horas en superficies como el cobre, hasta 24 horas en el cartón, dos días en el acero, hasta 72 horas en plástico. En el caso de permanecer más de dos horas fuera de casa, Sánchez si recomienda cambiarse de ropa, ya que en fase comunitaria la transmisión del virus se disemina con mayor facilidad. Lave la ropa por separado, precauciones como lavado de manos y desinfección de superficies, por ejemplo, después de introducirla en la lavadora.