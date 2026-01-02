El Ministerio de Defensa de Ecuador informó este viernes, 2 de enero de 2025 sobre la llegada del buque de guerra Jambelí. La embarcación llegará al país en 62 días.

Buque de guerra Jambelí no es nuevo, sino repotenciado

El buque multipropósito B.A.E. Jambelí es considerado como un futuro activo estratégico de la Armada del Ecuador. La embarcación es “un nuevo y poderoso aliado en la guerra frontal contra las mafias y el crimen organizado”, según describe la cartera de Defensa en su comunicado.

En este texto se informa que “ya zarpó rumbo nuestro país” y que “navega en una travesía internacional de aproximadamente 62 días desde Asia hacia territorio nacional”. Además, mencionan que durante su ruta, “arribará a puertos estratégicos”.

Los tres puntos mencionados son tres bases navales de EE. UU.:

Guam (en la isla de Guam, un territorio estadounidense en Oceanía),

(en la isla de Guam, un territorio estadounidense en Oceanía), Pearl Harbor (en la isla de Oahu, Hawái), y

(en la isla de Oahu, Hawái), y San Diego (en la ciudad con el mismo nombre en California).

Aunque el comunicado no da más detalles, se infiere por anuncios oficiales anteriores que el buque empezó su travesía desde Corea del Sur. La embarcación es una donación de ese país.

Origen del buque de guerra que llegará a Ecuador

El buque fue entregado oficialmente a la Armada del Ecuador en Corea del Sur el 8 de abril de 2025 en el “Acto de Entrega de Reparación Integral del Buque de la Armada del Ecuador Jambelí”, con la presencia de los ministros de Exterior y de Defensa. La donación forma parte de un acuerdo bilateral sobre defensa entre Ecuador y Corea del Sur suscrito un año antes.

A decir de la agencia de noticias EFE: “se trata de la unidad más antigua de la clase Tae Pyung Yang que tenía hasta ahora en operación la Guardia Costera de Corea del Sur, construida en 1994 con matrícula KGC 3001”. Esto sitúa su antigüedad en alrededor de 31 años.

La embarcación mide 105 metros de eslora (longitud), 15 metros de manga (anchura), 3,8 metros de calado (profundidad), según los detalles de una nota de EFE de ese entonces.

El Ministerio de Defensa en información compartida en abril de 2025 destacó que tiene autonomía para permanecer hasta 40 días en alta mar, capacidad para transportar al menos tres lanchas interceptoras y operar con un helicóptero mediano, además de brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones marítimas prolongadas.

Rutas y fechas previstas del arribo del buque de guerra a Ecuador

Según el cronograma oficial, el Jambelí entrará al área de Salinas el 3 de marzo de 2026 y hará ingreso a puerto el 6 de marzo de 2026.

Una vez en Ecuador “estará en condiciones inmediatas de incorporarse a las operaciones de protección y seguridad marítima”, señaló la institución este 2 de enero de 20256.

El Gobierno ha indicado que la unidad contribuirá a misiones de seguridad marítima, vigilancia, control de delitos en el mar y lucha contra actividades como narcotráfico y crimen organizado. También ha sido definida para tareas de protección de recursos marinos y apoyo logístico en sectores como las Islas Galápagos.

Cuánto costó el buque de guerra Jambelí

La información sobre la adquisición del buque en temas de montos totales desembolsados por Ecuador para traslado, mantenimiento o repotenciación no ha sido compartido por la cartera de Defensa. EL COMERCIO realizó la consulta a una representante del área de Comunicación y hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, según el portal Zona Militar, que se define como medio independiente especializado en defensa, “la Armada ecuatoriana abrió un proceso de contratación por USD 2.075.924” para el traslado del buque de guerra desde Corea del Sur a Ecuador.

En su artículo de febrero de 2025 se indica que “el contrato contempla escalas en Guam, Pearl Harbor y San Diego. La empresa contratada será responsable del abastecimiento de combustible, suministro de agua potable, disposición de residuos, gestión de tasas portuarias y otros servicios logísticos esenciales”.