¿Quién era Víctor Estrada, docente que murió por una bala perdida en Guayaquil?

Víctor Hugo Estrada Jara, docente universitario y cineasta, murió el 31 de diciembre de 2025, en Guayaquil.

Una bala perdida lo impactó en la cabeza mientras caminaba junto a su familia para comprar un monigote por Fin de Año. El caso ha conmovido a sus familiares, amigos y colegas. Autoridades y usuarios en redes también se han pronunciado por este nuevo hecho violento en Ecuador.

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Estrada tenía 36 años y su asesinato ocurrió en el sector suroeste de la ciudad.

Cómo ocurrió el asesinato de Víctor Estrada

Testigos, entre ellos allegados, indicaron que hombres armados abrieron fuego en la zona. El ataque armado no estaría dirigido específicamente contra Estrada, según las primeras versiones de su entorno familiar.

Estrada se encontraba de paso junto a su padre y sus sobrinos por la zona del hecho. El proyectil lo alcanzó de forma accidental en la cabeza.

Hasta el momento no se reportan públicamente detenciones relacionadas al caso.

Quién era Víctor Estrada

Víctor Estrada se desempeñaba como docente en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en Guayaquil. Promovía proyectos de cine, animación y producción audiovisual. Era reconocido por su trabajo en stop motion.

En 2024 fue finalista del concurso internacional CineSpace, organizado por la NASA, con su cortometraje El Transbordador Espacial. Su trayectoria recibió elogios del sector cultural y académico.

La competencia se desarrolló en 2024 en el Festival de Artes Cinematográficas de Houston, en colaboración con la NASA.

En la página web del festival se lee la descripción de Estrada de su trabajo, que representó la realización de un sueño de infancia: convertirse en astronauta de la NASA:

Cortometraje en técnica stop motion realizado con materiales reciclados, producido de manera independiente y sin fines de lucro como un tributo a una de las naves espaciales más importantes de la NASA. Comenzó durante la pandemia de covid-19 como una forma de sobrellevar los estragos del confinamiento y, gracias a la colaboración de familiares, amigos y colegas, culminó en el primer trimestre de 2023.

En su perfil profesional se indica que desempeñó múltiples roles en producciones audiovisuales y teatrales: asistente de arte, guionista, animador, director, productor y escenógrafo.

Estrada creó el Motion Lab de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la ESPOL. Un laboratorio como un reflejo de los sueños y metas que un profesor quiso desarrollar en sus estudiantes. Aquí los jóvenes armaban proyectos de animación tradicional y técnicas audiovisuales innovadoras.

Y no quedó solo ahi sino que, además, fundó su propio estudio de animación, Stopmonautas. Este proyecto nació de su pasión por el cine, el espacio y la técnica del stop motion.

Reacciones por la muerte de Víctor Estrada

Familiares y amigos lo han descrito como un profesional creativo, dedicado y comprometido con sus estudiantes.

Entre ellos su exprofesor Marcelo Báez, que compartió un texto en su memoria. En este artículo describe momentos vividos con Estrada, así como sus proyectos y metas. “Desde niño soñó con ser astronauta y todo lo que implicó viajes espaciales lo vivió a través del cine. Lo tuve de alumno (…) y siempre se manifestó como un cinéfilo entusiasta y curioso”, escribió.

Báez relata que la noticia de su muerte la recibió en un mensaje dentro de un grupo de Whatsapp de la facultad, la noche del 31 de diciembre. “Es una terrible forma de terminar el año y empezar otro. Es difícil perder a un compañero, colega y exalumno con tanto futuro y talento”, manifestó.

En su blog, además, el exprofesor de Víctor Estrada cuenta cómo era la mirada de fascinación de Estrada hacia el cine. “Siempre preguntaba sobre la estructura del guion, especialmente sobre la funcionalidad del storyboard. En la materia de Historia del Cine fue el que más alucinó con la proyección de los cortos de Georges Méliès”.

La comunidad universitaria expresó su pesar. La casa universitaria de Estrada emitió un comunicado y destacó su aporte al Motion Lab y a la formación de jóvenes animadores.

Desde la ESPOL lamentamos el fallecimiento de Víctor Estrada, orgulloso graduado politécnico y quien, como docente de @FadcomEspol, creó el Motion Lab para impulsar la producción de material audiovisual en stop motion entre los estudiantes de nuestra institución. Acompañamos a su… pic.twitter.com/jO2ilBew5i — ESPOL (@espol) January 1, 2026

La trayectoria de Víctor Estrada queda como testimonio de talento y vocación docente. Su muerte, producto de la violencia, deja en la mesa el tema de la inseguridad en Ecuador, nuevamente.

Este fue el cortometraje de Víctor Estrada, con el que quedó finalista en Houston Cinema Arts Festival:

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