Un nuevo ataque se registró durante las primeras horas de este viernes 2 de enero de 2026 en Manta, en el sector de Mazato. Este hecho violento dejó cuatro muertos que se suman a los siete de una masacre en la ciudad el 31 de diciembre.

Violencia en Manta escala este 2026

La violencia se recrudeció en Manta durante el fin de año e inicios del 2026. Esta vez el ataque dejó personas heridas y terminó con la vida de cuatro más.

De lo que se conoce, sujetos armados que se movilizaban en un vehículo habrían interceptado la marcha de otro auto y disparado contra sus ocupantes.

Dos de los fallecidos son jóvenes de 16 y 17 años. Dos personas más fueron trasladas a una casa de Salud en donde se activó el Código Plata.

La Policía llegó al lugar a recoger indicios balísticos y más pruebas que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables; sin embargo, no se conoce si las investigaciones han arrojado algún resultado.

Masacre del 31 de diciembre dejó siete fallecidos y 10 heridos

El hecho se produjo la noche del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando una familia y varios vecinos compartían los últimos minutos del año en los exteriores de una vivienda. Alrededor de 20 personas se encontraban reunidas cuando sujetos armados irrumpieron y dispararon de forma indiscriminada.

La ráfaga de tiros provocó escenas de pánico. Siete personas murieron en el sitio o mientras recibían atención médica, mientras que otras 10 resultaron heridas. Entre las víctimas mortales se confirmó la presencia de tres menores de edad y una mujer embarazada.

Los servicios de emergencia arribaron minutos después del ataque. Paramédicos trasladaron a los heridos en ambulancias hacia un centro de salud y al hospital de Manta.

La Policía Nacional acordonó el área y levantó los primeros indicios balísticos. Hasta el cierre de esta nota no se han confirmado las motivaciones del ataque ni la identidad de los responsables.

Carlos Rivadeneira, jefe subrogante del distrito Manta, indicó que el hecho ocurrió en una zona considerada conflictiva del cantón. Explicó que se trató de un ataque armado durante una fiesta privada y confirmó el saldo de siete fallecidos y 10 heridos.

En medio del dolor, una noticia ofreció un pequeño alivio. El bebé que gestaba Yulexi Elizabeth Alonso Mera, de 25 años, sobrevivió gracias a la rápida intervención del personal médico, pese a que la joven falleció como consecuencia del ataque.

