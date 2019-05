Bloque de AP y aliados tiene 2 opciones, PSC y Suma 1, y BIN otra para Presidencia de Asamblea

LEA TAMBIÉN

El bloque de Alianza País (AP) y sus aliados pondrán a consideración del presidente, Lenín Moreno, los perfiles de Daniel Mendoza y César Litardo para que seleccione la canditura a la Presidencia de la Asamblea.

"El bloque ha respaldado estos nombres y consideramos que la Asamblea Nacional presidida por Alianza País y los movimientos aliados debe asumir la responsabilidad de los resultados que se le den a los ecuatorianos", dijo Mendoza.



Con ello, el oficialismo descartó impulsar la reelección de Elizabeth Cabezas, quien asumió el cargo en marzo del 2018 en lugar de José Serrano, destituído en medio de una polémica con el exfiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.



Cabezas prefirió no adelantar un criterio sobre a quién de ellos apoyará, pero reconoció que el bloque solo tiene 32 votos asegurados (de los 70 necesarios) para la elección que tendrá lugar el 14 de mayo próximo.



En cambio, César Rohón, del Partido Socialcristiano, ratificó que su bloque respaldará la candidatura de Guillermo Celi, de Suma, para la Presidencia.



Mientras, Eddy Peñafiel, coordinador del Bloque de Integración Nacional (BIN), manifestó que su bancada postulará a uno de los suyos, Jimmy Candel, para esa dignidad.



No obstante, Peñafiel aclaró que no cierran la posibilidad de llegar a un acuerdo con el oficialismo.



El bloque de Creo se reunirá esta tarde para definir una posición al respecto, indicó Homero Castanier, jefe del bloque. En tanto que el correísmo todavía no tiene un candidato.