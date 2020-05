Uso de bicicletas subió un 650% en Quito durante la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los corredores que estaban destinados para el paso de buses y articulados en Quito, ahora son utilizados por los ciclistas. Desde que se inició la emergencia por covid-19 en marzo pasado, las bicicletas se usan con mayor frecuencia.

De hecho, la Dirección de Modos de Transporte Sostenible de la Secretaría de Movilidad del Municipio calcula que el uso subió un 650%.



Antes de la pandemia, los quiteños hacían un promedio de 30 000 viajes diarios. Ahora, se registran 196 000 desplazamientos con este medio de transporte que no contamina.



Fernando de la Torre es el director de Modos de Transporte Sostenible. Él considera que el aumento se dio debido a la falta de buses por la pandemia y al elevado costo que representa comprar un vehículo particular. Cita cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos y señala que el 70% de los ciudadanos no tiene carro propio.



Él está consciente que muchos de los nuevos ciclistas desconocen e incumplen con medidas de seguridad. Por eso se prepara un plan masivo de comunicación para conocer las ordenanzas y leyes que regulan a este sector. Aquí se incluye la entrega de manuales.

Muchos ciclistas desconocen las medidas de seguridad para transitar por la ciudad. Foto: julio Estrella / EL COMERCIO.



Este Diario hizo un recorrido por las principales arterias de la ciudad la mañana de este jueves 28 de mayo del 2020. En la avenida Mariscal Sucre se observó el paso de nueve ciclistas al interior de los túneles. El Código Penal sanciona con el 5% del salario básico a quien circule por estos pasos no permitidos.



En otro punto, en el cruce de las avenidas Mariana de Jesús y 10 de Agosto, hubo otros conductores de bicis que se pasaron el semáforo en rojo, transitaron en contravía o llevaban a otro pasajero en las astas de las llantas.



Esas contravenciones están registradas en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) y se sancionan con hasta un 15% de un salario como multa. Por el momento, dice De la Torre, todavía no se están cobrando multas y se trabaja en la capacitación. Señaló que el objetivo es incentivar el uso de este transporte.



La Municipalidad ha visto la necesidad de tener espacios para ciclistas que garanticen su seguridad durante esta emergencia. Por eso habilitó los corredores del Trolebús, Ecovía, Central Norte y Sur Occidental hasta el retorno del transporte público.

El Municipio habilitó los corredores del Trolebús, Ecovía, Central Norte y Sur Occidental para ciclistas hasta el retorno del transporte público. Foto: Julio Estrella /EL COMERCIO



Entre las ciclovías implementadas están las calles y avenidas: Veintimilla, Tamayo, León Vivar, Ramírez Dávalos, Libertadores.



La Dirección de Modos de Transporte Sostenible prevé implementar además una ruta modificada del paseo dominical que una Quitumbe con el sector de El Labrador. Esto ocurrirá cuando se retome el servicio de buses.



A estas rutas, se suman las ciclovías permanentes, que están a lo largo de las avenidas Amazonas, La Prensa, Galo Plaza Lasso, Teniente Hugo Ortiz, entre otros.



El 25 de mayo último, el Municipio envió un boletín en el que informó que la Empresa de Pasajeros de Quito conjuntamente con la Secretaría de Movilidad trabajan en un plan para facilitar que los ciclistas puedan realizar viajes más largos mediante la intermodalidad, es decir viajes combinados bus-bicicleta.



Esta dinámica es posible debido a que las unidades metropolitanas no transportarán a los usuarios al 100% de su capacidad, sino al 30% como lo establece el COE nacional, mediante el protocolo de semaforización. Entonces, cuando retornen los buses se aplicará un mecanismo para que los ciclistas puedan transportarse en conjunto con sus biclicletas y así poder hacer viajes que crucen la ciudad.