Bancos conformes con tarifa de USD 0,09 más IVA para enviar dinero a través del celular

Los envíos de dinero de persona a persona, a través del celular, será posible con un costo de USD 0,09 por cada transacción, según lo aprobado por la Junta de Regulación Financiera y Monetaria.

La Asociación de Bancos Privados (Asobanca) está de acuerdo con ese valor y permitirá cubrir los costos del sistema Bimo (billetera móvil), que reemplaza al llamado dinero electrónico que estuvo vigente hasta 2018.



“Un costo de USD 0,09 más IVA es un costo que nos permite salir con la billetera móvil. Nos permite cubrir los costos, no nos genera rentabilidad, pero ese fue el compromiso que hicimos con el Presidente de la República. Un valor menor ya no nos permitía, ya que estaríamos perdiendo”, dijo el directivo.



Ese valor lo pagará sólo quién haga la transferencia, no quién la reciba. Los retiros, en tanto, tendrán un valor de 45 centavos, para desincentivar el uso de dinero físico.



Bimo es la plataforma creada por la banca privada para incrementar la bancarización y reducir el uso de efectivo.



Según la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), la población bancarizada en Ecuador llega al 50%.



La billetera Bimo fue creada para personas que no tienen una cuenta bancaria. Estos usuarios podrán abrir una cuenta básica que funcionará desde sus celulares.



A partir de que se publique la resolución, según ha anticipado López, deberá transcurrir alrededor de un mes para que la Bimo pueda ser usada por los clientes. Aunque la plataforma está lista desde el año pasado, se requiere de tiempo para conectar adecuadamente la tecnología.



La Billetera Móvil enlaza a 16 bancos (están todos los grandes) y 50 cooperativas, lo que representa el 90% del volumen de transacciones que se hacen en el sistema financiero. Se han hecho pruebas de campo con resultados positivos, dijo hace varias semanas Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asobanca.



Los pagos entre usuarios se podrán hacer por dos vías: a través del número de teléfono celular (como si se enviara un mensaje de texto); y con códigos QR, que contienen los datos necesarios y se colocarán como adhesivos en los negocios.



Esta plataforma también podrá conectarse con la Billetera Cooperativa, ideada por entidades del sector cooperativo. Esta plataforma tendrá una funcionalidad parecida a la Bimo.



A diferencia de las aplicaciones móviles que hoy tienen entidades financieras, los nuevos programas se enfocarán en operaciones de pequeños montos.