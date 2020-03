1 962 personas contagiadas con covid-19 y 60 fallecidos en Ecuador hasta la mañana de este 30 de marzo del 2020

LEA TAMBIÉN

Casi el 80% de las 1 962 personas contagiadas con covid-19 en Ecuador tienen síntomas leves o son asintomáticos y cumplen un aislamiento domiciliario la mañana de este lunes 30 de marzo del 2020. Así consta en el informe número 32 del Comité de Operaciones de Emergencia.

El organismo confirmó que hasta las 10:00 han fallecido 60 por la nueva cepa de coronavirus en el país.



Según el COE, 1 598 personas contagiadas se recuperan en el domicilio, 191 se encuentran hospitalizadas con síntomas leves y 110 están hospitalizadas con pronóstico reservado.



Guayas se mantiene como la provincia con más casos positivos, con 1 396 casos positivos. Esto representa un 72,8% de los casos del país.



Le siguen las provincias de Pichincha con 188 casos, Los Ríos con 60, Azuay con 57, Manabí 50, Loja 21, Bolívar 14, Chimborazo 15, Santo Domingo de los Tsáchilas 15, Cañar 28, Morona Santiago 10, Imbabura 9, Sucumbíos 25, Esmeraldas 7, El Oro 30, Santa Elena 10, Tungurahua 4, Cotopaxi 5, Galápagos 4, Carchi 6, Pastaza 5, Orellana 1 y Zamora Chinchipe 2.



La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó a través de cadena nacional esta mañana que las medidas de restricción de movilidad y suspensión de trabajos se ampliará hasta el domingo 5 de abril. En un principio estaba pensando para el 31 de este mes. Durante esta semana, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) valorará si las medidas restrictivas se levantan por cuidad, por provincia o región. "Todo depende del tema sanitario", aseguró Romo.



La Ministra se refirió además al levantamiento de cadáveres en Guayaquil. "Un tema muy sensible desde el punto de vista humano es dar un tratamiento digno a todas las personas que mueren en cada una de las ciudades, no todas relacionadas directamente al tema de covid-19. Todos los días tenemos que atender este tipo de circunstancias, pero ahora con una cuarentena, con restricciones de circulación, este tema se ha evidenciado de una manera mucho más delicada. Vamos a elaborar un boletín semanal de mortalidad que nos indique en cada provincia, en cada lugar del país, cuántas defunciones tenemos esa semana y cuáles son las causas, más allá de que tengan o no un examen positivo de covid-19 para que todos podamos manejar toda la información necesaria en un momento tan delicado".

"Tenemos, en circunstancias normales en el país, 6 000 defunciones cada mes. Más o menos 71 000 defunciones al año en Ecuador. A inicios de enero de 2020, en Guayaquil tuvimos 828 defunciones. De esas personas, el 46% falleció en sus casas. En este momento, la situación se encuentra agravada por distintos temas: primero, porque muchas funerarias o quienes estaban dando estos servicios no los están dando o prefieren que hagan el levantamiento la Policía o las Fuerzas Armadas por temor a que sean casos de contagios de coronavirus. Eso ha hecho que muchos casos que antes eran atendidos por las funerarias se acumulen en estos últimos día.s. También tenemos la dificultad que genera la restricción de movilización; familias enteras que están cumpliendo con las condiciones del Ministerio de Salud, que se encuentran en aislamiento. Y también algunos casos de familias que no pueden llegar para hacer esta gestión por sus familiares, porque están en otra provincia o en otra ciudada y la circulación está interrumpida. El Gobierno se hará cago de todos estos casos. Hemos multiplicado el personal que tenemos en Guayaquil para atender este tipo de emergencias con los trajes y vehículos necesarios. Las personas serán tratadas con la dignidad y el respeto que implica desde el punto de vista humano.

El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, aseguró con respecto a las pruebas de covid-19 que "cantidad de pruebas tenemos suficiente, pero el problema son los laboratorios de biología molecular que están ubicados en institutos de investigación en salud pública. Se está dando a basto para todas las pruebas que se realizan en Guayaquil, Quito y Cuenca. El problema de las pruebas rápidas no es solo de Ecuador. A nivel mundial todos los países las están comprando. Ecuador ya se ha asegurado una buena provisión de estas, que están por llegar. Entiéndase los problemas de logística a nivel mundial. Estas pruebas llegan esta semana. Y luego de eso hay prioridades. Por ejemplo, tenemos personal de salud que ya está empezando a presentar síntomas y yo no puedo desabastecer los hospitales. Entonces, el personal de salud serán los primeros en ser evaluados con pruebas rápidas para garantizar la atención en salud. Tenemos también Fuerzas Armadas, Policía, todos los estamentos que están en servicios públicos deben ser testeados de manera rápida para poder garantizar que estos servicios se mantengan activos".



Romo aseguró, posteriormente, que desde el Gobierno se analiza la posibilidad de que establecimientos privados de salud den apoyo al sistema público. "En una primera fase de la enfermedad se coordinó de tal manera que los casos fueran derivados al sistema público. Pero eso, conforme crece el número de contagios, por supuesto, supera las capacidades del sistema público y todo el sistema privado se sumará a tratar estos casos. Desde el Ministerio de Salud se están diseñando las normativas para que en cada una de estas instituciones se conozca cómo tratar este tema. Pero el Ministro ya lo ha comentado con el gabinete, que las intituciones privadas también se sumarán. Todo el sistema de salud tiene que comprenderse en este momento como un único sistema de salud".