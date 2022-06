Asambleísta de Pachakutik Mario Ruiz: Solo el diálogo va a pacificar la sociedad

Mario Ruiz, uno de los asambleístas de Pachakutik que apoyó la destitución del presidente, Guillermo Lasso, llama al Gobierno a volver a la mesa de diálogo con el movimiento indígena. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Redacción EL COMERCIO (I)

El asambleísta, que es parte del ala rebelde de Pachakutik, Mario Ruiz Jácome, espera que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se siente a la mesa de diálogo con los dirigentes indígenas para llegar a acuerdos. El legislado, que votó a favor de la destitución del Primer Mandatario como su bloque, considera que así darían paso a suspender las protestas que este miércoles 29 de junio de 2022 lleva 17 días.

El legislador Ruiz llama al Gobierno a volver al diálogo a pesar de los antecedentes. El Jefe de Estado ecuatoriano rompió las reuniones con el movimiento indígena movilizado, al negarse a conversar con el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza. También calificó de un intento golpista a la destitución que debatía la Asamblea Nacional y que no prosperó.

Lasso puso fin al diálogo con el movimiento indígena. ¿Cómo mira esa reacción del Gobierno?

Preocupante. Porque se levantó de la mesa del diálogo no solo por lo que pasó en Shushufindi. Atrás de eso hay muchas cosas. Le estaban exigiendo que derogue el Decreto 151, que tiene que ver con la expansión de la política minera. Ahí fue el nudo crítico. Ellos (delegados del Ejecutivo) podían todo, hasta el tema del combustible, pero en la política minera no estaban de acuerdo. Estaban entre la espada y la pared. Les cayó ‘como anillo al dedo’ lo que pasó en la madrugada (del 28 de junio) para romper el diálogo y no aceptar ese acuerdo de derogar el Decreto 95 y 151, del tema petrolero y minero.

El 28 de junio las Fuerzas Armadas recopiló un video que muestra un relevo de civiles, presuntamente armados, en Shushufindi, Sucumbíos. Aunque aún no identifican si participaron en el enfrentamiento. También está la incineración de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Taisha, Morona Santiago, y los enfrentamientos en Puyo. ¿Qué decir al respecto?

Si fuera el caso de que son compañeros de la movilización (sobre el video), hacemos un llamado a que inmediatamente bajen esa tensión y nivel de agresividad. A pesar de que no lo creemos. En las filas del movimiento indígena de la Conaie no hay personas que actúen de esa manera. Asimismo, llamamos al Gobierno a que entienda que ese foco puede regarse a nivel nacional y no nos conviene como sociedad. Se tiene que volver a dialogar. Solo el diálogo va a pacificar la sociedad. No es solo allá (en provincias), son agresiones en la Universidad Central, en San Antonio de Pichincha.

Analistas consultados sugieren que las partes deben ceder, ¿la Conaie lo ha hecho?

Son 10 puntos los que pide la Conaie. Dentro de ellos ¿estaría que les dejen entrar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Ese es un derecho que toda la vida han tenido. No están pidiendo en los 10 puntos que no haya estado de excepción ¿En qué ha cedido el Gobierno Nacional? En el último diálogo la Conaie le dijo vamos con dos cosas: el tema de los combustibles y el de los decretos minero y petrolero. En ocho puntos cede la Conaie para ir a mesas de trabajo y solo dos le piden al Gobierno para levantar la movilización.

Lasso deslegitima la dirigencia de Iza, ¿puede haber otro interlocutor para la negociación?

El capricho del Presidente es admirable (…). El hecho de que no hubo 92 votos (para la destitución) en la Asamblea Nacional, por cualquier circunstancia que tengan los asambleístas, eso no quiere decir que la mayoría del pueblo ecuatoriano está de acuerdo con la actitud del Presidente. Su aceptación en un año de Gobierno ha bajado más del 50%. Sobra decir que no llegó a la Presidencia de forma tan transparente. Recuerden lo que pasó el 9 de febrero del 2021. Pachakutik (PK) pasaba a segunda vuelta ganando en 16 de las 24 provincias (…), pero se paralizó el conteo y resulta que Lasso pasa a segunda vuelta. No es que fue tan legítima la elección del Presidente de la República. Hubo muchas dudas, por eso el Consejo Nacional Electoral está en el banquillo de los acusados y el juicio político contra ellos está en proceso.

En ese contexto, ¿qué salidas a la crisis ve a corto plazo?

A cortísimo plazo, que el Presidente se siente y lleguen a un acuerdo (con el movimiento indígena). Eso es ya, eso es en horas. Segundo, los poderes del Estado también tienen que sentarse. Tenemos que armar un proyecto país, pensado desde la realidad de todos, no de unos pocos. Si no me doy cuenta de que lo que llega a mi mesa es producido por agricultores, que están en el campo muriéndose de hambre, corremos el riesgo de seguir en esta fricción, en esta ruptura. Necesitamos reencontrarnos con nuestros pueblos.

¿Qué nivel de confianza hay en el Gobierno para que continúe el diálogo?

Nos toca confiar. Nos toca confiar en el Presidente y al Presidente le toca confiar en la dirigencia si queremos llegar a un diálogo y a un acuerdo. Caso contrario, va mandar a reprimir todos los focos de manifestación, que no se han acabado. Mi provincia Imbabura está totalmente paralizada. El país está paralizado. Quien quiera tapar el sol con un dedo está equivocado. Entonces, hay que ir a ese proceso de diálogo.

Dado que fracasó la destitución de Lasso, ¿se plantea otra acción desde la Asamblea?

Lo que nosotros anunciamos es el juicio político a Patricio Carrillo (ministro del Interior), a Fausto Cobo (director de Inteligencia) y a Luis Lara (ministro de Defensa) por crímenes de lesa humanidad, por varios lugares donde se registraron vulneraciones a los derechos humanos. Y una denuncia que vamos a presentar en la Fiscalía por estos crímenes de lesa humanidad en contra del Presidente de la República y estos ministros. No solo en Fiscalía, también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoja de vida

Tiene formación como abogado por la Universidad de Otavalo y es especialista Superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar.

Es asambleísta por Pachakutik, por la provincia de Imbabura, desde el 14 de mayo del 2021. Es integrante de la Comisión Permanente Comisión de Garantías Constitucionales. Votó a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso.

