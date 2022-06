Gobierno acepta mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para diálogo con la Conaie

El ministro Jiménez pide a la Conaie que finalice con su paro nacional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Elcomercio.com

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo la noche de este miércoles 29 de junio que aceptó una mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para retomar el diálogo con la Conaie.

«Este proceso inició a petición de las tres organizaciones en conflicto: Conaie, Feine y Fenocin que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal y en función de esa respuesta y de la mención explícita del Gobierno Nacional hemos decidido aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación». dijo.

Agregó que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana será la encargada de determinar la metodología, los temas y los actores. Aún no se conoce el día, la hora y quiénes participarán de la mesa de diálogo.

También pidió a las organizaciones indígenas que no haya «más brotes de violencia» porque esto podría poner en peligro las nuevas conversaciones.

En horas de la tarde el ministro Jiménez dijo que para volver a la mesa de diálogo, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, debe «deponer sus medidas de hecho; si no hay esas condiciones es muy difícil», expresó.

«Nosotros no podemos retomar ningún diálogo oficial si es que ellos no deponen sus medidas de hecho. Para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país», dijo.

Incluso desconoció a Iza como líder de los indígenas. En este sentido dijo que se sentarán a dialogar con quienes la Conferencia disponga que participen del proceso.

Para mañana jueves se espera que lleguen a Quito delegaciones indígenas desde Cotopaxi y Pastaza.