‘Apps’, complemento para la planificación familiar

Antes, las mujeres tenían un calendario de papel, en el que anotaban las fechas de su menstruación. Actualmente utilizan herramientas digitales para el mismo objetivo, pero también para un control del ciclo, de la ovulación o como recordatorio para el uso de anticonceptivos.

Se trata de las aplicaciones digitales o también conocidas como ‘apps’, que les permite llevar una mejor planificación familiar. Estas pueden ser descargadas en celulares o tabletas que están al alcance de buena parte de la población.



Cristina Arcos es ginecobstetra del Hospital Vozandes, de Quito. A su consulta han llegado jóvenes con dudas sobre el uso de estas herramientas digitales. Ella explica que deben ser utilizadas con res­ponsabilidad, ya que se trata de un complemento a los métodos anticonceptivos que utiliza una pareja.



“Estas ‘apps’ no son métodos de anticoncepción o planificación familiar; actúan como un complemento. Ayudan a que la



mujer esté consciente de la importancia del seguimiento de su ciclo menstrual”, señala.

En Ecuador, el 92,5% de mujeres casadas o unidas, de entre 15 y 49 años, accede a un anticonceptivo y no desea tener hijos. Es decir, nueve de cada 10 lo hacen, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), del 2018.



De este grupo, el 81,7% de las mujeres ha tomado la decisión de usarlos para evitar un embarazo. La mayoría se concentra en la zona urbana.



Elegir un método no es complejo. La mujer o la pareja tiene que acudir a su ginecólogo para buscar el adecuado. Luego debe someterse a exámenes para conocer su estado de salud, explica el ginecólogo Wa­shington Herrera. Él es coordinador del área en el Hospital Quito Sur, del Seguro Social.



Los galenos anotan que si una mujer tiene problemas hormonales no se recomienda un método como la píldora; se puede optar por la T de cobre, por ejemplo. A la par puede descargar aplicaciones como una guía o registro.



Con estas ‘apps’ se accede a varios beneficios. Entre ellos, conocer el período fértil o los días de ovulación y hacer un seguimiento del ciclo menstrual. También, se pueden registrar malestares o cambios durante el ciclo de la mujer. “Es ideal para quienes tienen muchas ocupaciones o poco tiempo”, dicen los especialistas.



Pero uno de los usos más destacados es el recordatorio para la toma de la píldora anticonceptiva o la colocación de los parches o de la inyección.



Hace seis meses, Ximena Duchisela, de 30 años, empezó a protegerse para evitar un embarazo. Actualmente tiene una hija, por lo que optó por un método con más del 99% de efectividad: los parches.



A la par, la joven docente descargó una ‘app’ en su celular para no olvidar el día exacto de colocación de este método. “Mi médico me dijo que debo ser muy puntual, pero soy algo olvidona, por lo que decidí bajarme esa aplicación”.



Su nombre es Mi Calendario, que, entre otras cosas, emite una alarma los días previos al cambio del parche o en fechas de ovulación. También puede registrar síntomas poco usuales de su ciclo para decidir si debe o no ir a su ginecólogo.



Obtener este tipo de aplicaciones no es complejo. Solo se necesita escoger la ideal y adjuntar algunos datos, como la fecha de menstruación, la duración y un correo electrónico, en algunos casos.



Tania Rueda, de 32 años y madre de dos niños, coincide con Ximena. Ella utiliza la misma aplicación y relata que la experiencia ha sido positiva.



Hace dos años, ella y su esposo comenzaron a cuidarse, tras el nacimiento de su segundo hijo. Primero optaron por las píldoras y la herramienta le enviaba recordatorios para que no olvidara tomarla. Finalmente decidieron escoger un método definitivo: la vasectomía. “Es lo más seguro”.



En contexto



En Ecuador, el 43,7% de mujeres de 12 a 24 años utilizó algún anticonceptivo en su primera relación sexual, frente al 53,8% de los hombres. Las provincias con el mayor índice de uso de estos métodos son Pichincha, El Oro, Galápagos y Manabí.