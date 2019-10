La AMT ha recaudado USD 4,5 millones por multas desde el 17 de junio

LEA TAMBIÉN

Un operativo de control de buses de transporte público se realizó desde las 10:00 de hoy, martes 1 de octubre del 2019, en diferentes puntos de la ciudad. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en la mañana fueron retenidos 16 unidades por diferentes faltas y hubo 72 sancionados.

Uno fue llevado a los patios de retención tras detectar que no había sido matriculado desde hace dos años, indicó Danny Gaibor, director ejecutivo de la AMT. Otros fueron sancionados por circular con llantas lisas o no pasar la Revisión Técnica Vehicular (RTV).



El funcionario recordó que las sanciones por llevar llantas lisas varían entre 10 y 30 días de prisión, así como la reducción de 10 puntos en la licencia. El pasado 25 de septiembre, un bus de la compañía Reino de Quito se estrelló contra una vivienda ubicada en el barrio Campiña de El Inca, causando la muerte del conductor y 20 heridos. Presuntamente el vehículo no aprobó la RTV y el chofer ya no registraba puntos en su licencia. Gaibor negó que los controles realizados hoy se deban a ese siniestro de tránsito. “Hoy son los buses, mañana serán los taxis y así continuaremos porque queremos ordenar la ciudad”, señaló.

En los operativos de control, los agentes de tránsito inspeccionaron los vehículos para corroborar si pasaron la Revisión Técnica Vehicular. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Recalcó que los operativos se reforzaron desde que comenzó su gestión en la AMT, el 17 de junio de este año. “Salimos a las calles y hay más agentes en las vías”. Desde la próxima semana están previstos los operativos de transporte escolar.



En lo que respecta a la medida Hoy no circula, 1 700 vehículos han sido retenidos desde el 9 de septiembre. Por este concepto se ha recaudado USD 102 000 en multas. Gaibor también informó que por contravenciones de tránsito establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se ha generado USD 4,5 millones mensuales por multas.



Las sanciones más frecuentes son por utilizar el celular mientras se conduce, manejar en exceso de velocidad, conducir con llantas lisas, no cancelar el valor de la matrícula o tener la licencia caducada. Para el funcionario, eso refleja que la ciudad vive desordenada y gran parte de la ciudadanía se acostumbró a infringir las normas y reglas de tránsito.

Desde el 9 de septiembre del 2019, 1 700 vehículos han sido retenidos por diferentes infracciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Gaibor indicó además que el próximo 15 de octubre se analizarán los resultados de la restricción Hoy no circula, vigente desde el 9 de septiembre del 2019 como apoyo al plan de repavimentación que se implementa en la ciudad.



“Vamos a estudiar si hubo incremento del parque automotor. Si eso ocurrió tendremos que aplicar la medida (rotación de placas). Si no sube la cantidad de vehículos se mantendrá como está”. Esa evaluación se realizará cada dos meses. En ese sentido -acotó el funcionario- se monitoreará en las concesionarias para ver si subió la demanda en la adquisición de carros.

“En la AMT también contabilizamos los automotores (que circulan en las vías). Si vemos que hay un incremento en la matriculación de vehículos también vamos a ejecutar la rotación”, explicó Gaibor. Con ello se busca mejorar la movilidad de los quiteños.