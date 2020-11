Los 221 alcaldes del país se autoconvocan en Carondelet por la reducción de las asignaciones y la deuda de USD 1 212 millones

La reducción de USD 691 millones a las asignaciones destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) motivó a que los 221 alcaldes del país se autoconvocaran a un encuentro en el Palacio de Carondelet para hablar con el presidente de la República, Lenín Moreno.

La convocatoria se planteó para este martes 1 de diciembre del 2020 en Quito. Así lo anunció la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) durante este lunes 30 de noviembre del 2020.



Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la AME, indicó que pese a que los alcaldes han respetado todos los acuerdos y diálogos con el Ejecutivo, este último no ha cumplido todo lo establecido en días pasados.



Citó a su último encuentro con el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, a quien le presentó un informe sobre la deuda pendiente. “En este dialogo habíamos hecho acuerdos, y uno de ellos era que no se dé publicación a los acuerdos ministeriales que son una sentencia para los municipios. Lamentablemente el viernes en la noche se publican esos acuerdos, terminando por completo el diálogo con el Gobierno Nacional”.



Se refirió al anuncio que dio ese día la Cartera de Finanzas sobre la reducción de USD 691 millones del monto correspondiente a las asignaciones para los GAD.



Inicialmente, los GAD debían recibir USD 3 068 millones en el 2020, pero recibirán USD 2 377 millones con los ajustes por la crisis económica realizados hasta el segundo cuatrimestre del 2020.



De acuerdo con las cifras que mantiene la AME, el Gobierno les adeuda USD 1 212, 5 millones. Un monto, agregó, que se arrastra desde el 2015. Solo por el modelo de equidad territorial son USD 734, 12 millones



Por ello, los alcaldes buscan reunirse con el Primer Mandatario para presentar varias propuestas. La primera es que se reconsidere la emisión de los acuerdos ministeriales que establece el cálculo de las transferencias a los GAD municipales, “por ser contraria a las disposiciones constitucionales y legales”.



Asimismo, solicitarán la programación inmediata de pago de las asignaciones que le corresponden a los municipios hasta finalizar el año y hasta que termine el periodo del gobierno actual.



Delgado dijo que también insistirá en que se concrete el financiamiento para los proyectos de desarrollo turístico, que se acordó en una reunión con el Ejecutivo de enero del 2020. También incluirán un pedido al Banco de Desarrollo para que les otorgue años de gracia para el pago de créditos pendientes.



También pidió que se tramitara pronto la reforma del Código Orgánico de Descentralización Territorial (Cootad), que se realiza desde hace dos años en la Asamblea Nacional. Finalmente solicitará que se garantice el acceso a la seguridad social a los empleados municipales a quienes no se les ha podido cancelar sus salarios ante la falta de recursos en las alcaldías.



Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas e integrante del Comité Ejecutivo de la AME, informó que para esta tarde del lunes los municipios presentarán una acción de protección a la Corte Constitucional.



“Tiene que haber, por parte del Gobierno, flexibilidad. El diálogo ha estado presente, ha sido continuo. En esas condiciones queremos que se nos reciba (…) No puede ser que en este momento no tengamos cómo pagar a nuestros trabajadores”, dijo Sosa.



Según Delgado, con los recursos que tienen han intentado proveer los servicios básicos a las ciudades. "Nosotros nunca hemos incumplido nuestra voluntad de sacar nuestras ciudades adelante. Es hora de que nos sentemos a planificar los recursos de nuestros ecuatorianos".