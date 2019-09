Agricultura plantea uso de suero en polvo

LEA TAMBIÉN

Representantes de gremios de ganaderos, centros agrícolas y productores de leche piden la prohibición definitiva de la comercialización del suero de leche líquido, mezclado con leche pura.

“Nos oponemos a la bebida láctea por ser un producto que afecta la alimentación. Queremos evitar que sea el comienzo de la decadencia del sector ganadero por la baja de la demanda”, señaló Marcelo Peña, presidente de la Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente, ayer (11 de septiembre del 2019) en rueda de prensa.



La solicitud la formalizaron a través de una carta enviada al presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 10 de septiembre, a la que se adhirieron más de 60 gremios agropecuarios del país.



La comercialización del suero de leche líquido por parte de plantas productoras –con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura– hacia terceros, para la elaboración de productos lácteos, incluida la bebida láctea con suero de leche, fue prohibida por un plazo de seis meses en el Acuerdo Interministerial 032 del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ese plazo se cumplió el pasado 25 de agosto.



La norma solo permitía su venta para la elaboración de pulverizados como: suero de leche en polvo, aislado, concentrado o fraccionado.



El acuerdo buscaba fomentar el consumo de leche y derivados lácteos.

En la misiva enviada al Primer Mandatario, los ganaderos y productores subrayan que la moratoria de seis meses para la comercialización de suero de leche líquido fue una “decisión muy acertada” que permitió una “significativa mejora” en la venta de leche pura de vaca y un incremento en volumen y precio en la compra de leche a los productores.



“Es hora de tomar una decisión definitiva respecto de la comercialización y uso del suero de leche en la cadena láctea”, exhortan en la carta.



“Apoyamos sin duda el desarrollo tecnológico agroindustrial del suero de leche, pero sin competencia desleal con la leche y productos lácteos”, añade el gremio en el comunicado, en el que aseguran que el suero líquido ha provocado el desplazamiento de la leche 100% pura, debido a que este se compra a USD 0,02 y se vende al consumidor en USD 0,82; mientras tanto el litro de leche se compra en promedio al productor en USD 0,42.



A pocos días de culminar la moratoria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo un análisis del Acuerdo 032. El informe de la Subsecretaría de Producción Pecuaria, del 16 de agosto pasado, asegura que desde la aplicación del acuerdo “la adquisición de leche cruda tiene crecimiento sostenido y muestra volúmenes de captación levemente mayores que años anteriores”.



Precisa que los niveles de compra son mayores desde que entró en vigencia la moratoria, y que se notan efectos positivos en la recuperación del precio pagado por litro de leche. Sin embargo, no hace una referencia que cuantifique en qué medida la vigencia del acuerdo contribuyó a mejorar el consumo de leche.



La entidad emitió una serie de recomendaciones sobre el suero de leche líquido, entre ellas que se prohíba la elaboración y comercialización de bebidas blancas lácteas, puesto que la norma y metodología de control no permiten determinar adulteraciones ni su composición exacta. “No aporta beneficio nutricional superior a la leche y en la actualidad se confunde en perchas de supermercados y tiendas con la leche”, subraya la entidad.



La entidad considera que únicamente se debe permitir la elaboración de bebidas lácteas con uso de suero en polvo.



Además, recomienda que el suero sea tratado para la producción de proteína de suero concentrado, suero desmineralizado, lactosa, ácido láctico, alcohol, vitaminas, suero en polvo, entre otros derivados.



Estas propuestas cuentan con el apoyo de ganaderos, centros lácteos y productores. También de algunas industrias, como Pasteurizadora Quito, El Ordeño, Indulac e Industria Lechera Carchi.



Sin embargo, otras grandes industrias, agrupadas en el Centro de la Industria Láctea (CIL) rechazan la recomendación. El gremio considera que la moratoria originó una reducción de la compra de leche cruda, contaminación ambiental (por el suero que no pudieron vender las queseras) y restricción a la libertad de emprendimiento. “Las cadenas de valor deben ser más eficientes, generar menor desperdicio y cada vez ser más sostenibles”, manifestó el sector por escrito.



El CIL añadió que el costo de pulverizar el insumo es alto y las queseras no tendrían forma de hacerlo.