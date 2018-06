Campaña de vacunación antirrábica en Ecuador será hasta el 30 de junio

Hasta el 30 de junio de 2018 se realizará la campaña nacional de vacunación contra la rabia para mascotas. La iniciativa del Ministerio de Salud Pública se realiza cada año con el objetivo de erradicar definitivamente la enfermedad del país.

La rabia es una enfermedad letal cuya principal fuente de infección es el perro, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el organismo, el 99% de los casos de transmisión a los humanos, la enfermedad se contagia a través de estos animales.



Ante la sospecha del contagio se recomienda el lavado de la herida y vacunación inmediata para evitar el aparecimiento de los síntomas. Una vez que esto ocurre la enfermedad suele ser mortal y no se puede controlar. Lo mismo ocurre en los animales.



Inti Quevedo, subsecretaria nacional de vigilancia de la salud pública, contó que este año se adquirieron un total de 2 463 920 dosis para todo el país. La cifra responde al número de perros y gatos que habría en Ecuador, según cálculos de las facultades de medicina veterinaria. "La meta es llegar al 95% de cobertura. Con eso nosotros podemos hablar de una cobertura epidemiológicamente útil", indica la funcionaria.



Las zonas 5, 8 y 9 del país son las que más dosis reciben por la densidad poblacional de animales. Para el Distrito Metropolitano de Quito están asignadas 389 390 vacunas. Para Guayaquil, Durán y Samborondón se entregaron 443 950 dosis y para Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas hay 394 300 vacunas.

La vacunación contra la rabia no tiene costo en los centro de salud. Foto: Julio Estrella / Narices Frías

Según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la vacunación de animales domésticos como perros y gatos es el método más efectivo para prevenir la enfermedad. Por ello los centros de salud del Ministerio de Salud Pública administran la vacuna desde el 1 de junio de 2018 de forma gratuita.



Los dueños de animales de compañía pueden acudir hasta el sábado para recibir su vacuna y un carnet que certifique la inmunización. Para el caso de los animales callejeros, asegura Quevedo, se han coordinado acciones con los municipios porque ellos tienen la competencia de la regulación y control de los animales sin dueño en sus territorios.



El país está en proceso de obtener la certificación de eliminación de rabia. Para que esto se concrete el Ecuador debe cumplir requisitos de la OMS. "El país tiene que demostrar documentalmente que tiene un buen sistema de vigilancia, no solo pasiva sino activa", cuenta Quevedo. Es decir, que el sistema de salud no solamente recibe casos sospechosos sino que los busca y trabaja para prevenirlos.



Otro requisito es que se notifiquen los casos sospechosos. Según la funcionaria, "el país no ha reportado casos de rabia humana en los últimos 20 a 30 años". Además se debe publicar un documento con actividades para los próximos 10 años que ayuden a evitar el aparecimiento de nuevos casos. El dossier está en proceso de elaboración y será publicado en los últimos meses de este año. Toda la información es verificada por un equipo internacional.