El cineasta Pablo Arturo Suárez llegó a Diálogos sin sombrero, el espacio de entrevistas conducido por Santiago Estrella, para hablar de memoria, cine, el estreno de su nueva película y el uso de la inteligencia artificial. Pronto estrenará su largometraje, una comedia sobre la crisis de la mediana edad. Entre bromas sobre salchipapas y recuerdos de su bisabuelo —el médico que da nombre al hospital Pablo Arturo Suárez—, el director compartió su visión sobre la creación audiovisual en Ecuador.

El peso de un nombre histórico

El realizador reconoció que el apellido le ha abierto puertas. “Siempre dicen: ah, como el hospital. Y eso ayuda a la recordación”, comentó. Su bisabuelo introdujo en el país la primera máquina de rayos X y la vacuna contra la tifoidea, hitos que marcaron la salud pública nacional.

Ese legado, afirma, lo impulsa también en el terreno artístico. “Creo que el nombre y la memoria ayudan a construir una identidad creativa”, dijo.

Inteligencia artificial y memoria visual

Suárez presentó recientemente un proyecto experimental realizado con la serie Honor 400, que le permitió dar movimiento a fotografías antiguas, ilustraciones del siglo XIX y dioramas del Museo de la Ciudad. “Para mí la inteligencia artificial es un ‘partner’ creativo. Lo que antes podía tomar tres meses de animación, ahora se logra en dos semanas”, explicó.

El resultado fue una “poesía visual” sobre Quito y la historia del país, que incluyó escenas de la Plaza de San Francisco en 1910, la llegada del tren a Chimbacalle y el antiguo tranvía capitalino.

La urgencia de escribir antes de filmar

El cineasta lamentó que en el país se filme sin el tiempo suficiente para escribir buenos guiones. “Hay como una urgencia por filmar, pero lo fundamental es dedicar tiempo al guion. Es la base para todo”, señaló.

Recordó su ópera prima Tan distintos (2012) y destacó la importancia de entender que “hacer cine en Ecuador es una maratón, una carrera de resistencia”.

El estreno de ‘Nosotros, mi papá y el perro’

EL cineasta Pablo Arturo Suárez prepara el lanzamiento de su nueva película, una comedia familiar que se estrenará en diciembre en todas las salas del país. “Habla de un hombre en crisis de mediana edad que va perdiendo las riendas de su vida. La metáfora es la de un caballo desbocado al que hay que volver a controlar”, contó.

El elenco incluye a Montserrat Astudillo, Alejandro Fajardo, José Ignacio Donoso y Stefano Bajak. La historia transcurre en Quito y gira alrededor de la disputa por una herencia, con el perro de la familia como hilo conductor. “Queríamos una película que la gente común quiera ver, no solo los cineastas”, aseguró.

La familia como tema central

El director confesó que la familia es uno de sus ejes narrativos. “Ahí están nuestros conflictos del día a día. Me interesa explorar esas dinámicas y, qué mejor, hacerlo desde el humor”, apuntó.

Con esta propuesta, Suárez busca que el público se ría de sí mismo y se reconozca en la pantalla. “Hay que perder la vergüenza. El cine deja de ser tuyo en el momento en que se estrena, pasa a ser del público”, reflexionó.