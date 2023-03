Gestión de Gustavo Alfaro fue cuestionada por Francisco Egas

Francisco Egas (segundo, izq.), con el DT Gustavo Alfaro y los directivos Carlos Manzur y Michel Deller en Doha previo al Mundial. Foto: FEF

El trabajo y proceso de Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador recibió señalamientos de Francisco Egas, presidente de la Federación. El directivo sostuvo que tras la salida del DT no quedó ninguna herencia.

Lo hizo telemáticamente este lunes 13 de marzo de 2023 durante la presentación de Félix Sánchez Bas como entrenador de Ecuador, en reemplazo del cuestionado entrenador argentino.



"Yo no quería que me vuelva a pasar lo que sentí hace un par de meses cuando terminó el ciclo anterior en la selección ecuatoriana de fútbol", arrancó diciendo Francisco Egas, en clara alusión a Gustavo Alfaro. El gaucho estuvo cargo de la tricolor ecuatoriana desde agosto de 2022 hasta enero de 2023.



Aseguró que tras el Mundial Qatar 2022 "la casa había quedado vacía y sin nada". Aquello en función de que, a su criterio, no habían "dejado casi ninguna herencia en la Federación, en la Selección y en la Casa de la Selección".



Francisco Egas explicó que tras el paso de Gustavo Alfaro por la FEF y en la selección de Ecuador, no hay "ningún" entrenador o un staff que se haya formado en este último lapso.

"No teníamos una estructura de divisiones inferiores. No teníamos metodología para nuestras selecciones y tampoco habíamos dejado ninguna herencia del ciclo anterior", sostuvo Francisco Egas.



Egas contó que tras todas esas consideraciones, él y su directorio tomaron acción. Había que "cambiar el paradigma y el tipo de entrenador para nuestra selección".

Félix Sánchez presentado en Ecuador por Francisco Egas

Félix Sánchez Bas, entrenador español de 47 años, se presentó oficialmente ante los medios de comunicación como el director técnico de la selección absoluta de Ecuador.



Tras la entrega de la camiseta de la Tri, explicó que la siguiente semana dará a conocer los convocados para los amistosos. Estos serán durante el 24 y 28 de marzo ante Australia.



Adelantó que la base de esa convocatoria será de jugadores que estuvieron presentes en el último Mundial en Qatar 2022, donde los enfrentó en el Grupo A, cuando ejercía como entrenador de la selección catarí.



Luego de eso tendrán por delante una nueva fecha FIFA en junio y en septiembre.El inicio de las eliminatorias sudamericana rumbo al Mundial de 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, aún no se define.

