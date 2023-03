Árbitros amenazan con paralizar la LigaPro

Foto referencial de los árbitros ecuatorianos en capacitación. Foto: FEF

Alexis Sinchire

La Serie A de la LigaPro corre el riesgo de no reanudarse. La Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEDAF) reclama deudas pendientes.



Así lo dieron a conocer este lunes 13 de marzo de 2023 a través de una carta dirigida a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con la firma de Luis Muentes, presidente de la AEDAF.



Luis Muentes menciona que la FEF hizo un ofrecimiento para "cancelar un 10% de la deuda" que mantienen con los árbitros ecuatorianos, misma que "no satisface" las necesidades mínimas de las exigencias que requiere un árbitro para realizar su trabajo, por lo que insuficiente.



En la misiva Luis Muentes indicó que todos esos agravantes han hecho que el 30% de árbitros deserten en el país y algunas asociaciones provinciales se han visto en la necesidad de "paralizar sus actividades", por falta de recursos económicos.

Decisiones de la AEDAF

Luego de ello, Luis Muentes indicó que no se iniciará "ningún torneo regentado por la FEF, hasta llegar a un acuerdo en lo económico".



Esto también implica al Campeonato de la Serie A "hasta que cumpla con los pagos de viáticos correspondiente a las primeras fechas, tal como reza en el Reglamento General de Competiciones".



Finalmente, esperan tener "verdaderas mesas de trabajo" para buscar las soluciones a la problemática económica del arbitraje ecuatoriano, mismo que "se encuentra en días complicados".

La LigaPro desconoce a Luis Muentes

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, calificó como "amenazas" las peticiones que hacen la AEDAF en su carta dirigida a Francisco Egas.



Indicó que en el 2022 cumplieron con el "100% de pagos" en favor de los árbitros, por lo que espera que cumplan con su "trabajo y que por ende no existan estas amenazas", dijo.



"No llevamos ni siquiera un mes de torneo y ya recibimos amenazas sobre paralización total, cuando nosotros no somos ni parte de problema", aseguró Miguel Ángel Loor.



Seguidamente Miguel Ángel Loor indicó que la LigaPro "desconoce absolutamente al presidente de la Agremiación de Árbitros", puesto que estatutariamente "no están obligados a tratar" tema alguno con Luis Muentes.



En adelante, indicó Miguel Ángel Loor, toda "conversación" que gire en torno al arbitraje ecuatoriano se tratará directamente con la Comisión Nacional de Árbitros de la FEF, tal como dice el "Estatuto y Reglamento de la FEF".

