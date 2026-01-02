Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual

El actor y cantante estadounidense Will Smith enfrenta un nuevo problema al iniciar este 2026.

Un excolaborador de Smith ha presentado una demanda civil en su contra ante un tribunal de EE. UU.

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Quién demandó a Will Smith

La demanda fue presentada por el violinista Brian King Joseph, el 31 de diciembre de 2025. Joseph afirma que sufre graves daños fisiológicos y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Joseph es violinista eléctrico, exconcursante del reality estadounidense America’s Got Talent. Después de su paso el programa, colaboró con algunas figuras del hip-hop como Usher y The Game.

Y en 2025, Joseph colaboró con Will Smith en su álbum de regreso Based on a True Story.

El músico afirmó que Smith y su equipo lo expusieron a situaciones irregulares durante la gira de 2025. El caso incluye señalamientos contra la gerencia de Treyball Studios.

Por qué fue denunciado Will Smith

Según recogen medios estadounidenses, la demanda se da por represalias, despido injustificado, intimidación y acoso sexual.

A decir de USA Today, mientras trabajaba en la gira de Smith en marzo de 2025 para un concierto en Las Vegas, Joseph presuntamente regresó a su habitación de hotel. Ahí encontró que alguien había entrado y dejado un mensaje sexual, toallitas, una botella de cerveza, medicación para VIH a nombre de otra persona y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a otra persona.

Joseph afirmó que la nota decía: “Brian, volveré no más tarde de las 5:30, solo tú y yo (corazón dibujado)” y estaba firmada “Stone F.”, según la demanda citada por el medio.

En un video del 26 de diciembre en Instagram, Joseph afirmó que decidió hablar porque no es aceptable ser despedido o intimidado por denunciar acoso sexual o riesgos en el trabajo.

El músico afirmó que reportó dicha situación a la seguridad del hotel y a la gerencia de la gira. Y aseguró que estos últimos lo acusaron de mentir y lo culparon por el incidente. Dijo que lo despidieron días después y que la gerencia le informó que la gira “seguía en otra dirección”.

La demanda, según USA Today, también alega que Smith lo había estado “preparando y condicionando” para una “mayor explotación sexual” desde que se conocieron en noviembre de 2024. Joseph asegura que “comenzaron a pasar más tiempo a solas” en los meses previos a la gira. Y que Smith, en un momento, le dijo: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

Señalamientos contra la gerencia de la gira de Will Smith

Además de Will Smith, la demanda incluye a la gerencia de Treyball Studios.

El documento alega que, después de los incidentes señalados, en la habitación reservada por la empresa, Joseph enfrentó represalias y un despido sin justificación.

En este proceso, además, Joseph solicita compensación por daños personales y financieros.

Qué dijo Will Smith sobre la demanda de acoso

Según USA TODAY, el abogado de Smith, Allen B. Grodsky, realizó una declaración el 1 de enero de 2026 a este medio.

En esta Grodsky negó las acusaciones. “Las alegaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, indicó. “Se niegan categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”.