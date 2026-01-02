La trágica muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, ha conmocionado a Hollywood y a los fanáticos del cine tras revelarse nueva información sobre las posibles circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido el 1 de enero de 2026 en San Francisco, California.

Más noticias:

Emergencia en hotel de lujo y hallazgo del cuerpo

Según los reportes policiales y de servicios de emergencia, la joven de 34 años fue encontrada sin vida en el pasillo del prestigioso Fairmont San Francisco Hotel tras una llamada entrante al 911 que alertó de una emergencia médica, cerca de las 02:50 del Año Nuevo.

El personal del hotel y paramédicos intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que fuera declarada fallecida en el lugar, informó Univisión.

Pistas del 911 sobre la muerte de Victoria Jones

El audio de la llamada al 911, obtenido por varios medios, indica que los despachadores reportaron un “código 3 para sobredosis, cambio de color”, lo que podría hacer referencia médica a cianosis, una decoloración de la piel y labios por falta de oxígeno en sangre, agregó la publicación de Univision.

Hallazgo en el hotel Fairmont de San Francisco

De acuerdo con TMZ, Victoria Jones fue encontrada muerta en el hotel Fairmont, ubicado en el centro de San Francisco, durante la madrugada del jueves 1 de enero.

Al llegar al sitio, los médicos de urgencias realizaron una evaluación clínica, pero la víctima fue declarada fallecida en el lugar, sin posibilidad de reanimación.

Toda la información recopilada en la escena fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense

Estas entidades asumieron el caso para determinar la causa exacta de la muerte.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales, lo que ha incrementado el interés público y mediático sobre este fallecimiento.

Quién fue Victoria Jones y su paso por el cine

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Aunque mantuvo un perfil bajo fuera del foco mediático, tuvo una breve incursión en el cine y la televisión. Debutó como actriz en Hombres de Negro II, cuando aún era adolescente, siguiendo los pasos de su padre en Hollywood.

Posteriormente, participó en la serie One Tree Hill y en la película Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, dirigida por Tommy Lee Jones.

En esta producción también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa, consolidando un proyecto de carácter familiar dentro del cine independiente.

Con información de EFE

Te recomendamos: