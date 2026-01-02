La Fiscalía General de Colombia imputó a un pastor por abuso sexual contra al menos cuatro mujeres que asistían a una iglesia cristiana en la isla de San Andrés.
El caso, de alto impacto por el delito sexual y la traición de confianza, se investiga como un patrón de violencia sexual agravada en contexto religioso, según un comunicado oficial.
Falsos rituales y manipulación espiritual
El procesado, identificado como John Jairo L., habría aprovechado su rol de guía religioso para proponer falsos rituales de sanación.
Fue una práctica denunciada por las víctimas como engaño espiritual.
La Fiscalía detalló que el pastor citaba a feligreses y les pedía desnudarse para aplicar aceite ungido. Ese sería el modus operandi del presunto abuso.
Estado de indefensión y coacción
De acuerdo con las denuncias, las mujeres se encontraban en estado de indefensión, confiando en la autoridad del líder religioso.
El acusado presuntamente persuadía y coaccionaba a las víctimas para someterlas sexualmente, bajo la idea de que todo formaba parte del rito religioso.
Medidas judiciales y prisión preventiva
Por estos hechos, un fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual imputó cargos por acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición judicial, fue enviado a prisión preventiva, mientras avanza el proceso penal y se recopilan más pruebas.
