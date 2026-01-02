La Fiscalía General de Colombia imputó a un pastor por abuso sexual contra al menos cuatro mujeres que asistían a una iglesia cristiana en la isla de San Andrés.

El caso, de alto impacto por el delito sexual y la traición de confianza, se investiga como un patrón de violencia sexual agravada en contexto religioso, según un comunicado oficial.

Falsos rituales y manipulación espiritual

El procesado, identificado como John Jairo L., habría aprovechado su rol de guía religioso para proponer falsos rituales de sanación.

La posición y reconocimiento del que gozaba John Jairo Leguia González, en su condición de pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, habrían sido aprovechados para engañar y abusar sexualmente de mujeres que asistían a su iglesia a supuestos rituales de sanación. La… pic.twitter.com/Kg64ru8U8O — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 2, 2026

Fue una práctica denunciada por las víctimas como engaño espiritual.

La Fiscalía detalló que el pastor citaba a feligreses y les pedía desnudarse para aplicar aceite ungido. Ese sería el modus operandi del presunto abuso.

Estado de indefensión y coacción

De acuerdo con las denuncias, las mujeres se encontraban en estado de indefensión, confiando en la autoridad del líder religioso.

El acusado presuntamente persuadía y coaccionaba a las víctimas para someterlas sexualmente, bajo la idea de que todo formaba parte del rito religioso.

Medidas judiciales y prisión preventiva

Por estos hechos, un fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual imputó cargos por acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición judicial, fue enviado a prisión preventiva, mientras avanza el proceso penal y se recopilan más pruebas.

