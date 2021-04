WhatsApp Rosa, una versión maliciosa que infecta el móvil con un virus

WhatsApp Pink (rosa) es una versión de la popular aplicación de mensajería que ofrece una nueva apariencia a los usuarios que la instalan, pero que al pinchar en el enlace que comparte infecta el móvil para hacerse con su completo control.

Las supuestas versiones premium o especiales de WhatsApp llevan años tentando a los usuarios con modificaciones -como nuevas funciones y otro color para la interfaz- que no están presentes en la aplicación legítima, con el objetivo de engañarlos para obtener un beneficio a cambio.



En este sentido, el investigador de ciberseguridad Rajshekhar Rajaharia ha advertido a través de su perfil en Twitter de una nueva amenaza: WhatsApp Pink. Esta estafa se distribuye a través de mensajes dentro de los chats, y asegura que se trata de una nueva apariencia para la app de mensajería, en color rosa.



El mensaje, también con fondo en rosa, insta a pinchar en el botón que incluye. Pero si lo hacen, los usuarios recibirán un virus, como ha advertido el investigador, y perderan por completo el control de su teléfono.



En 2015 destacó otra versión maliciosa, WhatsApp Azul, que prometía modificar el color de la interfaz para adoptar el que indica su nombre, pero en su lugar emitía cuestionarios y suscribía a las víctimas a servicios de pago.



También hace unos años llamó la atención WhatsApp Plus, una versión modificada, no oficial, que ampliaba las funciones que ofrecería la 'app' legítima. Sin embargo, tras la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, la compañía comenzó a bloquear las cuentas utilizaban versiones de terceros como esta.