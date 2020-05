'En algún momento, las epidemias se agotan', asegura virólogo italiano sobre el covid-19

LEA TAMBIÉN

¿Cuándo culminará el brote del covid-19 en el mundo? Esa pregunta transita en la mente de millones de ciudadanos que depositan su esperanza en el fin de muertes y contagios por el nuevo coronavirus que ha cobrado la vida de 367 097 personas hasta este sábado 30 de mayo del 2020.

El famoso virólogo italiano Giuseppe Ramuzzi se pronunció sobre el impacto del virus y dijo: "en algún momento, las epidemias se agotan. Como sucedió con el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS)".

En diálogo con el periódico Corriere della Sera, Ramuzzi aseguró que el covid-19 parece "apagarse solo". El científico, director del Instituto Mario Negri de Investigación Farmacológica de Milán, sostuvo: "Hemos pasado de entre 80 y 120 ingresos al día, todas con dificultades respiratorias, a cero nuevas admisiones por covid-19 en hospitales".



El virólogo, además, explicó que la forma de manifestarse del virus ha cambiado. "Puede ser que estamos viendo una reducción de carga viral", indicó. Es decir -anotó- cuando el registro de carga es alto, la enfermedad se vuelve grave. "Ahora ya no sucede, al menos, no como antes".



Según Ramuzzi, los efectos del virus ya no se detendrían en el tracto respiratorio superior. "Ya no llega a los alvéolos pulmonares, que causaba el desastre que vimos durante los últimos meses", dijo.



El especialista no precisó por qué el covid-19 se estaría apagando solo. Argumentó, en cambio, que "nadie realmente lo sabe. Sobre el fin de los virus, vacunas aparte, solo existen teorías. No existe ninguna explicación probada de forma científica".



Para el científico, la propagación del covid-19 también develó otra grieta en el campo de la salud. Aunque puede que el virus mate menos, enunció que "hay otro tipo de pacientes enfermos que están en casa con una patología que se ha vuelto persistente e impredecible" que alternan otros cuadros sintomáticos como la fragilidad de los huesos, la pérdida del olfato, el gusto y la fiebre fluctuante.



Los sistemas de salud a escala mundial tendrán un reto: cuidar de los pacientes que no están hospitalizados, pero tampoco curados.



Sobre los medicamentos -como la hidroxicloroquina- que se han popularizado a escala mundial como un posible tratamiento contra el coronavirus, el virólogo reafirmó que carecen de argumento médico. "No funcionan y ya se demostró. El discurso de su uso se cerró con un estudio de la revista Lancet que demostró que en 96 000 pacientes efectos secundarios, y no solo en las personas con ritmo cardíaco anormal", explicó.