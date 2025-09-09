El nombre de Isabella Ladera se viralizó tras la filtración de un video íntimo que la involucra con el cantante colombiano Beéle. La grabación circuló en plataformas como X y TikTok, generando una ola de comentarios, memes y críticas. Según informa El Espectador, la modelo venezolana expresó sentirse “profundamente devastada”, mientras que la reacción del artista tomó un rumbo inesperado.

💔 Isabella Ladera y la tormenta inesperada

La madrugada del 8 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después para Isabella Ladera. El video que se viralizó encendió redes y medios internacionales. RPP señala que la influencer de 25 años compartió mensajes en Threads que parecían indirectas a Beéle: “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, escribió, desatando aún más reacciones.

🎤 Beéle y su respuesta desconcertante

El Espectador detalla que, lejos de dar explicaciones, Beéle apareció en Instagram promocionando su álbum Borondo. Eligió como fondo la canción Estrella fugaz, con frases que los usuarios interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica. Esa actitud generó críticas.

🔥 ¿Un pasado que vuelve?

La filtración trajo consigo un recuerdo incómodo. Beéle estuvo casado con Cara Rodríguez. La exesposa aseguró en un podcast que el reguetonero le fue infiel con Ladera.

🤔 ¿Reconciliación o final definitivo?

Aunque el video disparó rumores de una reconciliación, RPP recordó que Isabella Ladera y Beéle terminaron en octubre de 2024 tras un romance lleno de polémicas. En medio del revuelo, la empresaria aclaró que no mantiene una relación con el peruano Hugo García, pese a los rumores recientes. Lo cierto es que, entre mensajes enigmáticos y reacciones encontradas, la historia de Isabella Ladera mantiene en suspenso a sus seguidores.

