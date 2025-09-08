Que una película ecuatoriana se lleve un premio en el Festival de Venecia, en Italia, es un hecho histórico.

Este festival, que tiene 93 años de existencia (fundado en 1932), es uno de los cinco grandes del cine mundial, junto con Cannes, Berlín y San Sebastián.

Más noticias de cine

Su prestigio radica en combinar tradición e innovación, y muchas películas que se estrenan aquí luego compiten en los Oscar.

En la edición de 2025, la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán ganó el premio al mejor guion en la sección Horizontes (Orizzonti).

Esta categoría está dedicada a nuevas tendencias cinematográficas y reconoce la originalidad, profundidad y calidad de un guion.

Valora la historia, los personajes y la estructura de la película. Para Ecuador, este premio es un hito.

Es un reconocimiento internacional que coloca al cine nacional en un escenario de prestigio global.

Ana Cristina Barragán: la cineasta que pone a Ecuador en el mapa

Ana Cristina Barragán nació en Quito en 1987 y se ha destacado por retratar la vida de niñas y mujeres jóvenes. Su trabajo combina sensibilidad, introspección y un enfoque que resuena a nivel internacional.

Elenco de la película ‘Hiedra’.

Sin un guion no hay película

El guion de una película es mucho más que los diálogos que escuchamos en pantalla.

Es un documento escrito que sirve como guía para toda la producción. En él se detallan las escenas, las acciones de los personajes, los ambientes, las emociones y la manera en que la historia se desarrollará visual y sonoramente.

¿Cómo los premios cambian carreras?

Elenco de la película ‘Hiedra’.

En cuanto a si este premio trae dinero directo, la respuesta es: no siempre.

Hay reconocimientos específicos del Festival de Venecia, como el León del Futuro para largometrajes debutantes, incluyen un premio económico de 100 000 dólares que se reparte entre director y productor.

Sin embargo, la mayoría de los premios, incluyendo el recibido por ‘Hiedra’, son honoríficos. Esto significa que no hay un cheque directo, pero sí se obtiene visibilidad, prestigio y oportunidades económicas posteriores, como distribución internacional, venta de derechos o futuras coproducciones.

La historia de ‘Hiedra‘

‘Hiedra’ cuenta la historia Azucena, una mujer de 31 años que pasa tiempo en un orfanato viendo a chicos que viven allí. Aunque tiene 31 años, mentalmente se estanca a veces en su juventud por un trauma pasado. Su atención está en Julio, un joven de 18 años que no recuerda parte importante de su pasado. Azucena y Julio, aunque han pasado por cosas difíciles, se encuentran y logran conectar.

No hay más en la sinopsis, porque la directora busca que el espectador vaya completando y se pierda un poco hasta encontrar el punto, dijo Barragán en una entrevista que dio a EFE tras recibir el premio.

Para quienes se preguntan dónde pueden ver ‘Hiedra’, la película aún se encuentra en circuitos de festivales y no tiene fecha de estreno en Ecuador.

Venecia es una puerta

La expectativa es que la exposición obtenida en Venecia abra puertas para su distribución más amplia.

‘Hiedra’ es la primera película del Ecuador en más de un cuarto de siglo que recibe un reconocimiento en Venecia.

Antes, películas como ‘Ratas, ratones y rateros’ (1999), de Sebastián Cordero, lograron presencia en el festival, pero ‘Hiedra‘ se distingue por su premio al guion.

Elenco de la película ‘Hiedra’.

¿Cómo fue la premiación?

En clips de la cuenta de Instagram de Ana Cristina Barragán se ve el instante en que la presentadora menciona el nombre de la cineasta ecuatoriana y de la cinta en el Festival.

Barragán, presente en el evento, vestida con un enterizo negro y en medio de los aplausos del público, se pone de pie y camina al escenario para recibir el galardón que tiene forma del icónico león negro alado.

“Hacer cine en Ecuador solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos”, dijo.

Barragán estuvo acompañada del elenco de ‘Hiedra’, además de su madre, a quien agradeció al recibir el premio.

Te recomendamos