El Quitofest 2025 ya tiene a las 12 bandas que subirán al escenario en su vigésima segunda edición. El festival reunió a cientos de propuestas nacionales e internacionales en el proceso de selección.

Más noticias

Bandas seleccionadas para el Quitofest 2025

Las agrupaciones confirmadas son: Tam Tam, Kev Santos Band, Luis Alcívar, Iván Pino y los Nosotros, Gianny, Menino Gutto Muy Valen, Melinna, Eblis Desperation, Diablo Huma Rock, Hananki, Diego y los Gatos del Callejón.

En esta edición participaron 669 bandas. De ellas, 356 fueron evaluadas por un jurado internacional y 45 llegaron a audiciones presenciales. Tras ese proceso, 12 quedaron seleccionadas.

Audiciones en espacios culturales de Quito

El festival incluyó audiciones previas en tres escenarios de la ciudad: la Plaza Belmonte, el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC). Durante nueve días se presentaron 449 artistas en escena.

El alcalde Pabel Muñoz explicó que estas audiciones abrieron espacio para que más agrupaciones muestren su talento. También indicó que Quito aspira a convertirse en sede de un festival internacional de música.

Polémica en la edición 2024 del Quitofest

El Quitofest también ha estado rodeado de controversias. En 2024, durante la presentación del grupo Mugre Sur, una de las figuras de cartón con la imagen del presidente Daniel Noboa fue mostrada en el escenario con la cabeza cubierta por una funda negra y una soga al cuello, a manera de ahorcamiento.

El video del hecho se difundió en redes sociales y convirtió al grupo en tendencia. El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió un comunicado en el que defendió la libertad de expresión, pero expresó preocupación por la incitación a la violencia en espacios culturales.

El concejal de Quito, Michael Aulestia, pidió que el secretario de Cultura del Municipio, Jorge Cisneros, comparezca en el Concejo Metropolitano para explicar lo ocurrido en un evento organizado con fondos públicos.