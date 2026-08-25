¿Por qué proponen poner la cara de Shakira en un billete en Colombia?

La cantante colombiana Shakira generó una corriente de admiración digital, luego de que usuarios de Internet difundieran un diseño creado con inteligencia artificial que propone su rostro para un hipotético billete de 200 000 pesos colombianos (65,53 dólares).

La idea nació tras la visita de la artista barranquillera a Quibdó para apoyar a las comunidades afectadas por el devastador terremoto del 10 de agosto.

Para conocer más sobre este aspecto, puedes consultar nuestro análisis sobre la promesa de apoyo que realizó Shakira tras el terremoto en Colombia.

La iniciativa del billete no corresponde a un anuncio oficial del Banco de la República, sino a una muestra de agradecimiento de la ciudadanía, noricia recopilada por medios como El Colombiano y La Kalle.

🏫 ¿Qué ayuda anunció Shakira para los afectados del Chocó?

Shakira recorrió la zona de emergencia y confirmó una donación de 1,25 millones destinada a la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

Asimismo, mediante la Fundación Pies Descalzos y en alianza con el filántropo estadounidense Howard Buffett, la intérprete impulsará la construcción de 10 escuelas en el departamento del Chocó.

Este compromiso social se suma a otras iniciativas educativas de la artista, como las que también hemos analizado en detalle sobre la colaboración de Shakira con MrBeast para construir escuelas en Barranquilla.

🎨 ¿Cómo es el diseño viral de homenaje a la artista barranquillera?

Las imágenes difundidas en plataformas digitales imitan el estilo de la moneda colombiana e integran elementos culturales como mariposas amarillas y orquídeas junto a la imagen de Shakira.

El impacto del gesto humanitario de la cantante motivó además publicaciones con la frase “Shakira presidente”, sugerencias de un día festivo en su honor e incluso pedidos para postularla al Premio Nobel de Paz.

Donde tengo que firmar para que esto sea real pic.twitter.com/sPlJFbl7dT — Daniel (@DanielTrujiillo) August 19, 2026

🌐 Impacto del trabajo filantrópico en la conversación digital

La Fundación Pies Descalzos, creada en 1997, reporta más de 282 000 niños beneficiados y 22 colegios intervenidos en Colombia.

La presencia en el terreno de figuras con proyección global acelera la visibilización de necesidades en zonas vulnerables.

La conversación sobre este reconocimiento simbólico continúa activa en plataformas virtuales, mientras avanzan los esfuerzos del sector privado y social para responder a la catástrofe.

Billete de Shakira; más preguntas sobre el tema

❓ ¿El billete de 200 000 pesos con Shakira es oficial? No. Es un diseño viral creado por fans y compartido en redes, no una emisión del Banco de la República de Colombia. ❓ ¿Por qué surgió la idea de poner a Shakira en un billete? Por su anuncio de financiar la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y de 10 colegios tras el sismo de agosto de 2026, lo que generó propuestas de homenaje en redes.

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