El encuentro épico entre Shakira y MrBeast: “Hagamos algo juntos”

La cantante colombiana Shakira propuso al creador de contenido estadounidense MrBeast una alianza para construir infraestructura escolar en Barranquilla.

La iniciativa busca beneficiar a niños sin acceso al sistema educativo en Colombia, tras un encuentro entre ambas figuras durante el pasado Mundial 2026 y dado a conocer por MrBeast el 24 de agosto de 2026.

🏫 ¿Cómo surgió la alianza entre Shakira y MrBeast?

La propuesta ocurrió durante un encuentro grabado en video durante la final de la Copa Mundial de la FIFA, según reportó La Crónica.

Durante el diálogo, la artista planteó la necesidad de abrir más centros de enseñanza.

Por su parte, Pulzo destacó que MrBeast aceptó la idea de forma inmediata para apoyar a la infancia vulnerable.

Para profundizar en el impacto de sus iniciativas internacionales y apariciones públicas, te sugerimos revisar nuestro análisis sobre el encuentro de Shakira con Ghetto Kids en Madrid.

If you’re curious what a week in the life of the most subscribed to YouTuber is like, check out this vlog I made 😀https://t.co/NPrIVH5SwK — MrBeast (@MrBeast) August 24, 2026

📍 Barranquilla como sede principal del proyecto

Shakira sugirió a Barranquilla como la ciudad prioritaria para desarrollar la obra, propuesta que contó con el respaldo del actor Tom Cruise durante la conversación, según precisó La Crónica.

NTN24 detalló que MrBeast consultó a sus seguidores sobre la iniciativa para medir el respaldo digital a la construcción de las aulas.

🤝 El compromiso filantrópico de ambas figuras

Shakira mantiene su labor social mediante la Fundación Pies Descalzos desde 1997, institución enfocada en la edificación de colegios, según informó Pulzo.

Asimismo, NTN24 señaló que la cantante reconoció el trabajo humanitario previo del creador digital en infraestructura social y apoyo comunitario en diversos países.

🚨 Acciones previas ante emergencias en Colombia

Esta propuesta se suma a las gestiones recientes de la cantante tras el terremoto del 10 de agosto en el departamento del Chocó.

De acuerdo con La Crónica, Shakira visitó la zona afectada para promover la reconstrucción de espacios educativos destruidos por el sismo.

Si quieres conocer más detalles sobre este antecedente humanitario, puedes consultar nuestra cobertura sobre la promesa que hizo Shakira tras el sismo en Colombia.

La concreción del proyecto dependerá de los acuerdos sobre inversión, fechas de ejecución y cantidad de aulas por edificar entre ambas partes.

Reunión Shakira y MrBeast; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué le pidió Shakira a MrBeast para ayudar a Colombia? Shakira le planteó a MrBeast la necesidad de construir más escuelas, debido a que muchos niños no pueden acceder a la educación. La cantante propuso que la colaboración se desarrollara en Colombia y mencionó a Barranquilla como una posible ubicación. ❓ ¿Dónde y cuándo se conocieron Shakira y MrBeast? Shakira y MrBeast se encontraron el 19 de julio durante la final del Mundial. El momento se volvió viral después de que MrBeast lo incluyera en un video publicado el 24 de agosto, en el que mostró distintos momentos de una semana de su vida.

Te recomendamos: