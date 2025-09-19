Gerard Piqué y Clara Chía se han convertido en una de las parejas más mediáticas de los últimos años. Sin embargo, nuevas revelaciones ponen en duda la versión oficial sobre cómo empezó su relación y confirman un trasfondo de engaños y secretos que también involucran a Shakira.

💔 Piqué y Clara Chía: el primer encuentro

De acuerdo con Univisión, no fue en el bar La Traviesa donde el exfutbolista conoció a Clara Chía, sino en una cena de Navidad organizada por Piqué en 2021 para los empleados de su empresa Kosmos. A esa reunión llegó el hermano de su mejor amigo, quien trabajaba para él, acompañado de su novia: Clara. Esa noche, aseguran fuentes cercanas al paparazzi Jordi Martin, habría nacido la conexión entre ellos.

La historia no solo señalaba una infidelidad de Piqué a Shakira, sino también de Clara a su entonces pareja. Desde esa velada, las sospechas empezaron a crecer y la relación se transformó en un secreto que marcaría un antes y un después.

🔥 Un viaje, una excusa y la sospecha

Mientras Piqué aseguraba a Shakira que su tiempo se lo llevaban las responsabilidades en Kosmos, la verdad era distinta. Según Univisión, en diciembre de 2021 la cantante viajó con él y sus hijos a Disney World. A su regreso, las excusas sobre reuniones laborales empezaron a ser constantes. Fue en ese periodo cuando Shakira comenzó a sospechar que algo no encajaba.

⚡ El regreso imposible

Estadio Deportes recuerda que en abril de 2022 Piqué dejó el domicilio familiar. Semanas después intentó volver con Shakira, buscando recuperar la rutina con sus hijos. Sin embargo, el regreso duró poco. Para entonces, la ilusión con Clara Chía ya estaba marcada.

El 4 de junio de ese año, Shakira y Piqué emitieron un comunicado anunciando su separación tras más de 12 años juntos. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y abrió paso a una nueva etapa de canciones, indirectas y mudanzas que mantuvieron a la pareja en el centro de la atención.

🎶 El eco de la ruptura

Estadio Deportes detalla que Shakira transformó el dolor en música. Temas como Monotonía y, sobre todo, la BZRP Music Session #53, se convirtieron en himnos para millones de personas. Las letras apuntaban directamente a Piqué y Clara Chía, confirmando para muchos lo que ya se sospechaba: la infidelidad fue el detonante de la ruptura.

Hoy, Piqué y Clara Chía mantienen su relación, mientras Shakira inició una nueva vida en Miami. Lo que comenzó en una cena privada terminó siendo uno de los capítulos más comentados de la cultura pop reciente.

