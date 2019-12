La ciudad estadounidense que ofrece hasta USD 15 000 a quien deseé habitarla

LEA TAMBIÉN

Varias ciudades y pueblos alrededor del globo han decidido pagar a turistas u ofrecen empleos para que se establezcan de forma permanente. Las razones son varias: poblaciones estancadas, tazas bajas de natalidad y falta de presupuesto estatal. Ahora, Topeka, una ciudad del estado de Kansas, en Estados Unidos, se suma a la lista y está ofreciendo USD 15 000 a quien se ofrezca a habitarla.

De acuerdo con un reporte del periódico estadounidense The New York Times, líderes de negocios y autoridades de Topeka invertirán recursos económicos para financiar el pago a los potenciales migrantes y atraerlos para conseguir trabajo en la ciudad.



En cuanto a la entrega del dinero, se estableció que las personas que quieran comprar una casa recibirán USD 15 000, mientras que los migrantes que decidan rentarlas cobrarán alrededor de USD 10 000. La condición es simple: la remuneración será otorgada luego de residir en Topeka un año.



Según The New York Times, las autoridades de Topeka no piden una enorme cantidad de gente. Por el momento, el objetivo es recibir a 40 personas que tengan carreras profesionales, sobre todo, enfocadas en ciencias de salud animal y finanzas.

Hasta este 17 de diciembre del 2019, el departamento de migración de la capital ha recibido llamadas de Canadá y Filipinas que ya están buscando formar parte del programa.